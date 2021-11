Este fin de semana la cartelera de cine se nutre con cinco estrenos de cine, los cuales serán un deleite para muchos aficionados al cine.

En esta ocasión, la primera película que cobra protagonismo es Querido Evan Hansen, la cual está basada en exitosa obra musical de Broadway, ganadora de seis premios Tony.

Querido Evan Hansen. ESPECIAL/UNIVERSAL PICTURES.

La conmovedora historia es protagonizada por el actor Ben Platt, quien interpreta a Evan, un aislado estudiante de preparatoria, con transtorno de ansiedad social, que aspira a entender y pertenecer a un mundo de redes sociales lleno de caos y crueldad.

Todo comienza con una carta que salió del corazón y cayó en las manos equivocadas, para terminar en una auténtica revolución por un mundo más amable.

Ahora, Evan tendrá la oportunidad más importante de su vida, no solo ser reconocido, sino decir lo que a él le importa, crear vínculos y dejar huella, embarcándose en un viaje de autodescubrimiento y aceptación tras el suicidio de uno de sus compañeros de clase.

Cabe resaltar que el actor Ben Platt, fue el protagonista de la obra de teatro y ahora retoma el papel para la versión cinematográfica de esta singular historia.

Con canciones ganadoras del Grammy, incluido el himno icónico You will be found, Waving through a window, For Forever y Words Fail. Querido Evan Hansen cuenta con las actuaciones de Amy Adams, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amanda Stenberg, Colton Ryan, Nik Dodani, entre otros.

Querido Evan Hansen

(Dear Evan Hansen)

De Stephen Chbosky.

Con Ben Platt, Amy Adams, Julianne Moore, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg.

Estados Unidos, 2021.

XM