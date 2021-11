Esta película ganadora del Oscar en 1992, regresa a las salas de cine comercial para celebrar 30 años de haberse estrenado con gran éxito en la pantalla grande y forma parte de los estrenos de cine de la semana, que en realidad es un reestreno.

Si te encanta el cine de terror, el thriller este filme es para ti, sin duda, una película que juega con el miedo y la mente del espectador, descubre si causa el mismo efecto que hace tres décadas.

El silencio de los inocentes. ESPECIAL/METRO GOLDWYN MAYER.

Recuerda que hoy es miércoles y en varios complejos cinematográficos hay distintas promociones en boletos o en la dulcería para que disfrutes placenteramente de esta original historia.

A 30 años de su estreno, El silencio de los inocentes regresa a las salas de cine por su aniversario.

El filme protagonizado por el actor multipremiado Anthony Hopkins y la galardonada actriz Jodie Foster, es dirigido por Jonathan Demme y se ha convertido en una de las películas icónicas de terror de todos los tiempos.

La historia cuenta que un psicópata llamado Buffalo Bill está asesinando mujeres, por lo que el FBI envía a la agente Clarice Starling se ve obligada a entrevistar y buscar la ayuda de Hannibal Lecter, un prisionero y psiquiatra asesino caníbal que tiene una fascinación tan grande por la joven como el hambre de asesinar, lo que la ayudará a atrapar a Buffalo Bill. A medida que se desarrolla su relación, Starling, se tendrá que enfrentar a sus propios demonios así como a un mal tan poderoso que tal vez no tenga el coraje de detenerse.

Ganadora del Oscar a Mejor Película en 1992, está basada en la novela del escritor Thomas Harris, El silencio de los corderos.

El silencio de los inocentes

(The Silence of the Lambs)

De Jonathan Demme.

Con Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn.

Estados Unidos, 1991.

