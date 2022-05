Doctor Strange en el Multiverso de la Locura es el estreno de cine que ingresa a la cartelera tapatía. La película está dirigida por Sam Raimi y es producida por Kevin Feige.

En Doctor Strange en el Multiverso de la Locura de Marvel Studios, el MCU se adentra en el Multiverso y amplía sus límites más que nunca.

El filme presenta un viaje a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.

El Universo Cinematográfico Marvel (UCM) sigue expandiéndose y esta cinta es la 28ª película de esta mitología audiovisual y juega un papel crucial en la llamada Fase 4.

Si eres fan de este universo, no pierdas la oportunidad de verla.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)

De Sam Raimi.

Con Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xóchitl Gómez, Rachel McAdams.

Estados Unidos, 2022.

XM