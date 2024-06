Este es el estado de salud de Coque Muñiz tras ser hospitalizado

El cantante Jorge Muñíz, conocido como Coque Muñíz, fue hospitalizado de emergencia el día de ayer, 23 de junio, después de dar un concierto en Playa del Carmen, y, unas horas después de recibir las atenciones médicas requeridas, el artista informó sobre su estado actual de salud.

Durante el show no presentó signos ni síntomas de una complicación médica, sin embargo, mencionó que tras concluir el evento, comenzó con las primeras molestias, que se agravaron dos días después, por lo que fue traslalado de urgencia a un hospital, mencionando que tuvo un dolor bastante fuerte.

“Con los cambios de clima alternando frío y calor, me vino un dolor muy fuerte y me trajeron para el hospital, en donde me diagnosticaron una bronconeumonía”, expresó.

Esta afección que le detectaron al también conductor, genera una inflamación en los pulmones, que puede ser resultado de una infección por virus, bacterias u hongos, lo que ocasiona que el respirar sea doloroso y que la absorción de oxígeno se vea limitada.

Tras un rumor de que el comediante se encontraba en terapia intermedia, sus seguidores mostraron preocupación respecto a su estado actual de salud. Sin embargo, Coque desmintió dicha información, asegurando que aunque no pueda hablar mucho por el momento, su recuperación va en mejora, y se encuentra estable.

Cabe señalar, que aún no se conoce con certeza el tiempo que deberá estar en el hospital, por lo que no hay claridad respecto a la continuación o suspensión de su gira.

