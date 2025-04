En abril llega la segunda temporada de The Last Of Us a Max y eso debería ser suficiente. Sin embargo, la plataforma de streaming que incluye todos los productos de HBO tiene muchos más estrenos en series y películas para hacer de abril uno de los meses favoritos para estar suscritos a este servicio de entretenimiento.

Estos son los estrenos de Max en abril

Series

La chica que limpia (temporada 4): 3/04/2025

El Lado Oscuro de La Fama (temporada 3) – 8/04/2025

HACKS (temporada 4): 10/04/2025

The Last Of Us (temporada 2): 13/04/2025

El Ensayo (temporada 2): 20/04/2025

Un hombre decente: 25/04/2025

Películas

Paddington: Aventura en la selva: 4/04/2025

Los Colonos: 4/04/2025

Vi el Brillo del Televisor – 11/04/2025

Greedy People – 11/04/2025

Compañera perfecta: 18/04/2025

La Herencia: 18/04/2025

Terror en Crescent City – 19/04/2025

Kraven: El cazador: 25/04/2025

Thelma – 25/04/2025

Otros

Masterchief Celebrity Generaciones México: 3/04/2025

Ben 10: Destrucción alienígena: 4/04/2025

Lazarus: 6/04/2025

El chico de oro (temporada 2): 7/04/2025

Operación Frontera: Brasil (temporada 3): 12/04/2025

Los Jóvenes Titanes en Acción (temporada 9): 12/04/2025

Los Premios Platino (transmisión en vivo): 27/04/2025

Además tendrás la oportunidad de disfrutar de los partidos de la Premier League inglesa de la jornada 30, 31, 32, 33 y 34 y la resolución de las Semi Finales de la FA Cup dentro del futbol inglés. Así como algunos partidos de la Champions League varonil para las llaves de Cuartos de Final y Semi Finales así como las Semi Finales de la Champions League Femenina.

¿Cuánto cuesta la suscripción de Max?

Existen tres planes principales que se pueden adquirir con cobro mensual y anualizado. Son los siguientes:

Básico con Anuncios precio de $99 por mes

Estándar precio de $149 por mes

Platino precio de $199 por mes

Elige el que más se acomode a tus posibilidades económicas y disfruta de los estrenos de Max en abril.

