Durante una entrevista con Jordi Rosado para su podcast, Ana Martín reveló que hubo una etapa de su carrera complicada en la que la colocaron en “la lista negra” del cine, esto por haberse negado a tener una cita con un expresidente de México.

La primera actriz no tuvo reparo en revelar el motivo por la que por un tiempo fue vetada del medio.

¿A qué expresidente de México rechazó la actriz Ana Martín?

De acuerdo con la información compartida por la artista, Luis Echeverría, quien gobernó el país durante 1970 y hasta 1976, la invitó a una cita romántica cuando ella tenía 24 años.

La contundente decisión de decirle que no le costó a Martín que la dejaran sin trabajo en el cine por al menos cinco años.

"Me fui a mi cuarto a dormir y eran como las cinco o seis, suena el teléfono y me dice: 'Hola, qué tal, ¿cómo está?' y yo: ¿quién habla? y él: 'Luis Echeverría. Te invito a Los Ángeles en mi avión, ahorita, ¿te vienes conmigo?' y le dije: 'usted me está faltando al respeto porque no le dije en qué cuarto estaba, y no tiene por qué hablarme a estas horas y menos me voy a ir con usted y le colgué" , contó.

Lejos del cine por esta decisión que tomó, se fue a hacer televisión gracias a que Emilio Azcárraga le abrió las puertas de su empresa (Televisa) para darle trabajo en telenovelas, recordó la actriz.

