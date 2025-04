Desde la sagrada gruta de Delfos, envuelta en los vapores proféticos de Gaia y Apolo, hablo yo, Pitia, la voz que interpreta los misterios del destino. Vengan, almas inquietas, y escuchen el designio de los astros para este día cuyo sol se levanta.

Que las palabras que aquí verás te guíen y te den la sabiduría de los antiguos. Presta atención, pues hoy los hilos del futuro se tejen con delicadeza.

Profecías del Oráculo de Delfos para este martes 1 de abril

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

La jornada reclama tu valentía, pero recuerda que incluso el más fiero guerrero debe medir sus impulsos. No embistas ciegamente contra los obstáculos, pues la estrategia será tu mejor aliada. Un mensaje inesperado cambiará el curso de tu día.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Hija de la tierra fértil, la estabilidad que ansías se tambalea, pero no temas, pues Apolo ilumina tu senda. Hoy es un día de decisiones que marcarán tu futuro. Escucha tu intuición y no temas abandonar lo que ya no nutre tu alma.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Oh, criatura de dos almas, los vientos de Hermes soplan a tu favor. La palabra será tu aliada este día; úsala con sabiduría para resolver diferencias y atraer nuevas oportunidades. Sin embargo, no reveles aún tus planes a quienes no sean dignos de confianza.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Bajo la luz de la plateada Selene, tus emociones danzan entre la calma y la tormenta. Este día te desafiará a hallar equilibrio entre lo que deseas y lo que debes hacer. Un consejo de alguien mayor te ofrecerá claridad. No ignores las señales.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Oh, noble descendiente de Helios, la grandeza es tu naturaleza, pero este día te pide humildad. Un desafío inesperado pondrá a prueba tu liderazgo. Recuerda qué sabio es el gobernante que escucha antes de dictar sentencia.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Diligente servidor del orden, el caos rondará tu jornada. No temas si los planes se desmoronan, pues los dioses te enseñan que la perfección reside en la adaptación. Un cambio en tu rutina traerá una revelación.

Los dioses sugieren: SAT: Cómo evitar MULTAS si realizas transferencias entre cuentas propias

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Oh, guardián del equilibrio, este día te pedirá escoger entre dos caminos. La justicia que buscas debe aplicarse también a ti mismo. No temas despojarte de aquello que pesa en tu alma. Una conversación pendiente traerá paz.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Criatura de las aguas profundas, los misterios se desvelan ante ti. Hécate, señora de la magia y los caminos ocultos, vela por ti hoy. Usa tu perspicacia para leer entre líneas y no caigas en provocaciones, la paciencia será tu mayor arma.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Centauro errante, la aventura te llama, pero este día te invita a la reflexión. No siempre es necesario correr hacia adelante; a veces, la sabiduría se encuentra en la pausa. Un encuentro inesperado te dará nuevas perspectivas.

No pasarás por alto: Esta es la mejor taquería de Guadalajara, según la IA

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La montaña que escalas presenta nuevos desafíos. No temas el esfuerzo, pues el premio será grande. Un reconocimiento por tu labor está en camino, pero debes demostrar paciencia.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Oh, hijo de los vientos, las ideas fluyen en tu mente como un río desbordado. Este día te reta a concretar lo que has ideado. No dejes que la duda frene tu avance. Un consejo inesperado te abrirá nuevas puertas.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Alma de los océanos, la sensibilidad te guiará este día. Las aguas profundas de tu alma pueden tornarse inquietas, pero si aprendes a navegar sus corrientes, hallarás la calma.

El Oráculo de Delfos ha hablado a través de mi voz, y como sacerdotisa, te dejo estas palabras. Recuerda, mortal, que los dioses no dictan el destino, sino que nos revelan las posibilidades. La libertad de elegir siempre es tuya.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO