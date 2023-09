Quienes disfrutan de las películas que se basan en los libros, ¿Estás ahí, Dios? Soy Yo, Margaret es una de ellas, la cual ya se puede ver en tu sala de cine preferida.

¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Este exitoso libro llega a la pantalla grande con la adaptación de Lionsgate de la obra de Judy Blume "¿Estás ahí Dios? Soy yo, Margaret".

Protagonizada por Rachel McAdams, Abby Ryder Fortson como Margaret, y Kathy Bates, esta atemporal historia sobre el paso de la adolescencia a la vida adulta ha trascendido décadas y se ha dirigido a varias generaciones.

A los 11 años, Margaret se muda a una nueva ciudad y empieza a cuestionarse todo lo relacionado con la vida, la amistad y la adolescencia. Se apoya en su madre Bárbara, quien le da un apoyo afectuoso pero también está buscando su propio equilibrio en un nuevo lugar, y en su abuela Sylvia, quien está tratando de encontrar la felicidad en la siguiente fase de su vida.

Para las tres, las cuestiones de identidad, el lugar que uno ocupa en el mundo y lo que da sentido a la vida las unirán más que nunca.

(Are you there god? It’s me, Margaret)

De Kelly Fremon.

Con Rachel Adams, Abby Ryder Fortson, Kathy Bates, Elle Graham, Ben Safdie, Isol Young.

Estados Unidos, 2023.

