"Estamos ansiosos por retomar la vida": Siddhartha

Este año ha estado muy activo para Siddhartha: en febrero anunció su gira “00:00 Tour 2022” la cual lo ha llevado prácticamente por todo el país, y justo el próximo 24 de junio le tocará hacer una parada en Jalisco, para presentarse en el Auditorio Telmex a las 21:00 horas, donde interpretará su nuevo material, del cual se desprende el sencillo “00:00”, un éxito en toda clase de plataformas.

Retomar el camino

En entrevista con EL INFORMADOR, Siddhartha asegura sentirse “contento de regresar a tocar”, pero también en lo referente a “presentarme en mi ciudad, en un auditorio tan importante y lo que eso conlleva; nos preparamos en todos los aspectos y estamos renovando el show, los visuales, las luces, y es obvio que presentamos el nuevo álbum, pero buscamos compensar todo aquello que se dejó de hacer durante este periodo de ausencias. Y parece que la respuesta de la gente va muy bien, por eso nos alistamos física y mentalmente, pues al parecer será muy emotivo”.

Después de este “periodo de cambios” que ha significado la contingencia sanitaria por la pandemia, el cantante y compositor refiere que “todo el mundo tiene energía acumulada, creo que tanto músicos como el público, todos, estamos ansiosos por retomar la vida. Esto se empieza a notar con la respuesta de la gente cuando se anuncia un concierto; creo que hay un nuevo espíritu para perseguir la libertad”.

Nuevo sencillo y concepto

En cuanto al sencillo “00:00”, su más reciente lanzamiento, el título —que es el mismo de la gira y el disco— “tiene entre sus motivos para ser elegido esa imposibilidad de decirlo, pues funciona más bien como un concepto y no una palabra. La canción la estrenamos hace algunas semanas, le pusimos mucho trabajo y cariño, y todo indica que la gente fue receptiva y va agarrando velocidad el tema y ya es uno de los más escuchadas del repertorio”.

El sencillo “00:00” mezcla la música mexicana de mariachi, con el conocido estilo de Siddhartha. Es así que en cuanto al sonido, el cantante comenta: “Una de las cosas divertidas del disco es que esta canción se fue construyendo de manera natural, aunque terminó siendo muy balanceada en términos de la música que hago y los elementos novedosos no se sienten ajenos. Creo que es algo que todos tenemos en el subconsciente y al final resultó una buena mezcla entre lo que hago y elementos de la cultura popular que todos los mexicanos vivimos, directa o indirectamente”. Además, agrega Siddhartha, “todo es parte de divertirte con la música, cambiar de lugares, moverse, experimentar un poco con lo que tenemos en el entorno”.

Esta canción es el séptimo sencillo que se desprende del disco que comenzaron a promover desde febrero de 2021; la producción completa salió a la venta en marzo de este año, con lo cual se dio el banderazo de salida para la gira nacional, que arrancó en la Ciudad de México, en el Festival Vive Latino. Cabe señalar que el tour contempla 43 presentaciones e incluye fechas en Estados Unidos, España y Argentina.

Etapa emocionante

Para el resto del año, “se vendrá mucho trabajo, pero ante el largo periodo de inactividad es algo que se disfruta”, comenta Siddhartha, “ahora debo ser más inteligente, elegir bien los tiempos para hacer cada cosa; también estamos distribuyendo el trabajo de modo que no me ausente demasiado en lo personal. Es una nueva etapa, pero es emocionante, también”.

Finalmente, aunque el músico cuenta con “un equipo de trabajo que me ayuda a materializar creativamente lo que hago”, mantiene el control creativo, “hay cosas que no cambian, y mantengo bien tomadas las riendas del proyecto, haciendo lo que más me gusta. Lo nuevo es que tengo ahora mayores facilidades para llevarlo a cabo. El proyecto demanda cada vez más cosas y eso te vuelve más ambicioso, piensas más en grande; pero nada ha cambiado de manera drástica. Cada vez puedo ser más yo, para poder llevar lo que imagino a la realidad”, finaliza.

Nuevas emociones y energía

El pasado 29 de septiembre el cantante dio la bienvenida a su primer hijo, al lado de la YouTuber Yuya; esta experiencia ha significado algo importante, “todo tiene un impacto en la vida y se trata de uno positivo, de alguna manera es energía nueva, ilusiones y emociones, y que me pone en una nueva dinámica para hacer las cosas, despierta sentimientos y ganas, en general, de vivir. Es una experiencia que me llena de nuevos ánimos, distintos, que se reflejan en todo porque se vive todos los días, y que se verá reflejado en lo que hago, incluyendo la música”.

Lo que actualmente vive el intérprete, indica, “es algo que magnifica muchas cosas; creo que las responsabilidades representan ahora una forma nueva de vivir, de gozar lo que sucede, desde la experiencia propia y la de otros. Creo todo se ha acomodado bien, tanto en mi vida personal pues estos primeros meses han sido tranquilos y para disfrutar, lo que se viene serán cosas nuevas. Yo estoy muy contento con lo que vivo en todos los aspectos”.

Agéndalo

Siddhartha en concierto

Viernes 24 de junio, 21:00 horas, en el Auditorio Telmex