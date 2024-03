Esta es la razón por la que relacionan el 29 de febrero con Morat

Este 2024, es año bisiesto y cada cuatro años se le agrega un día al mes de febrero, siendo así el 29 de febrero.

El año bisiesto ocurre debido al movimiento que tiene la Tierra, pues nuestro planeta no siempre tarda 365 días en orbitar al sol, pues en realidad, le toma 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos más hacerlo. Sin embargo, el calendario gregoriano establece que un año tiene 365 días.

Debido a lo anterior, cada 4 años se necesita de un día extra, para que la Tierra logre sincronizarse con el año solar.

¿Por qué relacionan al grupo Morat con el 29 de febrero?

Este 29 de febrero, la banda colombiana "Morat", integrada por Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas, se volvieron tendencia en redes sociales. Pero ¿a qué se debe?

Su canción "Cómo te atreves", la cual fue lanzada en 2016 y quien los llevó al estrellato, es la razón. Esta melodía que, de acuerdo con una entrevista que ofreció la banda para Los 40, "marcó el inició de su carrera musical, ya que fue un salto gigantesco."

A través de distintas plataformas, usuarios han relacionado esta canción con el jueves, pues en una de sus estrofas, donde habla de un desamor hace referencia al año bisiesto.

En las líneas donde viene dicha palabra son las siguientes:

Cuatro años sin mirarte

Tres postales y un bolero

Dos meses y me olvidaste

Y ni siquiera me pensaste un 29 de febrero

¿Cómo surgió el año bisiesto?

El emperador Julio César (40 a.C.) fue a quien se le ocurrió crear el año bisiesto, pero a pesar de este ajuste en el calendario, las cifras no eran precisas.

En el año 1582, el calendario gregoriano (promovido por el papa Gregorio XIII) sustituyó al Juliano, y reajustó el desfase. Añadió excepciones a los años bisiestos, por lo que no lo serán los años múltiplos de 100, salvo si son divisibles por 400.

Dando por resultado que el año de 1900, que debió ser bisiesto, no lo fue, pues aunque es múltiplo de 100, no es divisible por 400; pero el año 2000 sí lo fue, pues es múltiplo de 100 y divisible por 400. Con este entendido, los años 2100 y 2200 no serán bisiestos.

