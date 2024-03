Danna Paola aparece con máscara de oxígeno; preocupa a sus fans

La cantante mexicana Danna Paola anunció este jueves que se encuentra en una situación complicada, luego de haber tenido un exitoso comienzo del 2024, y después de haber anunciado nuevas fecha para el “Danna Live”, en diferentes ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica, parece que tendrá que posponer algunos proyectos hasta que mejore.

Fue a través de la red social Instagram donde expuso su situación y compartió con sus seguidores lo que estaba sucediendo.

"¡Empezábamos bien... un giro en la trama me dejó tumbada en cama, el universo me dijo para ya!", fue la primera y contundente frase de Danna Paola.

Después de explicar la razón de su ausencia, acompaño el post diciendo la enfermedad que la tiene convaleciente.

"Y me paró con freno de mano… influenza + bronquitis han sido días muy heavys, me duele vivir , respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos", detalló.

Además de los motivos que acompañan el texto de su situación, la intérprete de “Oye Pablo” agregó que para ella la salud es lo más importante y lo hace en compañía de escritos, comida, películas y sobre todo, amor.

"Entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana, dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente", contó sobre su tratamiento.

Para terminar, Danna enfatizó el amor a sus seguidores y confesó que su trabajo ya le empezó a cobrar factura.

"Todo esto me está sirviendo mucho para re analizar y revalorar lo importante que es la salud, sin ella no hay nada, no somos NADA, y a veces el trabajo me sobrepasa y me olvido de mí, y no está bien. Toca cuidar al templo, para brillar bonito LXS AMO", culminó su mensaje.

SM