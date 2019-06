Esa enfermedad llamada amor

El amor se goza, pero también nos hace sufrir, casi como una enfermedad. Eso queda plasmado en “Enfermos de amor”, obra de John Cariani que llega al Teatro Galerías el próximo 6 de junio, con dos funciones.

Mónica Huarte, Alejandro de la Madrid, Esmeralda Pimentel y Luis Arrieta son el elenco que da vida a una multitud de personajes en los que se reflejan las muchas instancias por las que pasa el amor.

Vía telefónica desde la Ciudad de México, Mónica nos platicó cómo se unió a este proyecto, que estará de gira por todo México en los próximos meses: “Yo había hecho la primer obra que escribió John, ‘Casi, un pueblo’. La pusimos en la Ciudad de México, también hacíamos muchos personajes. Me habló directo el productor, ya habíamos hecho otras obras juntos. La leí y me fascinó, me encanta cómo escribe Cariani, es brillante su pluma. Me sumé, es una de las experiencias más maravillosas por el equipo, por la respuesta del público, por las historias. Me parece que son muy conmovedoras, muy divertidas. Pasa por todos los lugares que uno experimenta en el teatro, es un gozo hacerla”.

Para todos los actores, esta pieza exige el reto de darle vida a varios personajes: “En esta obra justo había varios niveles de dificultad. No solo es hacer varios personajes, también es hacer varios géneros, y aparte cambiando el elenco. Podía ser cualquier compañero en cualquier función. Eso nos hizo estar muy abiertos: de un actor a otro cambia mucho la respuesta, incluso la misma escena se modifica según el actor. Sí fue muy gozoso, como un circo a tres pistas”.

Del equipo que montó la obra, Mónica comentó: “Es de lo más generoso. Compartimos personajes, uno pensaría que eso se presta para competencia, pero fue un acto de generosidad de todos con todos. Eso fue desde los ensayos. Me tocó compartir el personaje con Eréndira Ibarra, desde el principio quisimos hacerlo las dos, con todo lo que se nos ocurría. Fue precioso, es una creación colectiva”.

El esfuerzo retribuye en la satisfacción: “Una de las cosas más increíbles es que la gente sale identificada. Según la etapa del amor que ellos estén viviendo se enlaza con alguna de las historias, es seguro. Están los que se acaban de conocer y están en el fervor pasional, o los que no se atreven a decir ‘te amo’, o querer tener un hijo cuando el otro no. Hay una gama enorme para sentirse reflejado”.

Sigue en el cine

Además de “Enfermos de amor”, Mónica Huarte continúa con otros proyectos, varios en el cine: “Terminé una película: ‘Oliverio y la piscina’, creo que es la mejor experiencia cinematográfica que he tenido en mi vida, con un personaje muy alejado a lo que acostumbro hacer. Se estrenará el próximo año. Y voy a empezar a una más, dentro de dos semanas”. La primera es con Arcadi Palem; la segunda cinta es de Gerardo Morán. Ambas películas serán óperas primas.

Asiste

“Enfermos de amor”, de John Cariani, Teatro Galerías (Av. Lapizlázuli 3445, Zapopan) el jueves 6 de junio: funciones a las 19:00 y 21:00 horas. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster desde $300 a $500 pesos.