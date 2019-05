“Es lo que hay”, con la India Yuridia

La India Yuridia está de vuelta en Guadalajara para presentar su espectáculo Es lo que hay, con el que romperá su reto personal de presentaciones en el Teatro Galerías. Serán dos funciones diarias de este miércoles 22 al sábado 25.

Sobre el título de su nuevo show, la comediante mexicana platicó en entrevista: "Es una frase que todo el mundo hemos mencionado tanto: mujeres, niños, hombres. Más la mujer: uno le reclama a los niños que no quieren eso de comer, 'Pos es lo que hay, y te lo comes'. Que me quiero vestir de otra manera, 'Es lo que hay'. Quiero otro marido, 'Es lo que hay', todo el mundo la utiliza".

Con el nombre busca conectar con el público: "Que la gente se sienta identificada: que nada más al escuchar el título de la gira sientan las ganas de ir a verla".

Del nuevo contenido que presenta, la India Yuridia nos adelantó sobre la inspiración a la que recurre para su comedia: "Son nuevas rutinas, he preparado sobre los dentistas, cuando vamos a la consulta. También platico lo que sobre lo que me ha pasado, tuve una operación, me cambié de casa, fue todo un show. De todo esto salen muchas cosas: todos nos hemos cambiado dé casa alguna vez, menos los que viven de arrimados con la suegra. Son puras aventuras que me han pasado".

Gracias a la respuesta de sus seguidores, la India Yuridia tiene ocho fechas en Guadalajara, motivo de gusto para ella: "Estoy muy agradecida, muy contenta y sobre todo sorprendida de que la gente me exija más fechas. Eran cuatro funciones, luego me avisaron que serían seis: cuando llegué me informaron que se abrían las del sábado".

Entre las interacciones con los asistentes incluye el tema de los hombres: "Aunque soy 'geminista' trato de no ofender a los vatos. Nunca van a ver que suba un hombre para humillarlo. Busco la igualdad y el respeto de género".

El humor constante en las presentaciones de la India Yuridia varía en la respuesta según la ciudad donde está: "Hay un público muy entregado, otros se guardan las risas. Hay ciudades donde no se escuchan las carcajadas de Guadalajara o Monterrey: pero al final me dicen que lloraron de risa".

Un territorio que no ha visitado por temas de visa es Estados Unidos: "Queremos ya que nos llegue el permiso para trabajar allá, para regresar a ver a los paisanos. Andan bien escamados por el Trump que me los quiere regresar. Por él me están deteniendo la visa de trabajo". A principios del año pasado fue su último show en Estados Unidos: "Se terminó el permiso de trabajo y lo tramitamos. Nos dijeron que en tres meses, luego fueron seis. Ya va para el año".

ASISTE:

“Es lo que hay con la India Yuridia en el Teatro Galerías: boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster. De 300 a 600 pesos. Del miércoles 22 al sábado 25, 19:00 y 21:45 horas.

LS