A Yalitza Aparicio le molestan memes donde "se burla" de actrices

A Yalitza Aparicio no le agradan los memes que se dieron tras su nominación al Oscar por su trabajo en "Roma", en lo que ella aparece burlándose de actrices como Ana de la Reguera y Karla Souza.

"No me agrada y tampoco que me pregunten sobre eso, pero considero que ellas son mujeres admirables que han llegado ahí"

En una de esas creaciones sin autoría, a dichas actrices se les pone la leyenda "triunfaremos en Hollywood" y la oaxaqueña parece contestarles con un "óilas".

"No me agrada y tampoco que me pregunten sobre eso, pero considero que ellas son mujeres admirables que han llegado ahí, que han estudiado y siguen luchando por representarnos a nosotros y por algo están ahí", señaló.

"Se siguen manteniendo porque esto no es nada fácil, como cualquier otra profesión es complicado ir subiendo al nivel que tú quieres y en cambio ellas siguen ahí con toda la actitud. He recibido mensajes de ellas y agradezco que me muestran ese apoyo", destaca.

Esta tarde, la nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, y quien sin estudios de actuación fue elegida por Alfonso Cuarón para "Roma", participó en un evento organizado por una marca de computadoras. En una improvisada conferencia de prensa, Yalitza indicó a pregunta expresa, que no pone atención a las críticas que la gente hace de ella en redes sociales.

"He tomado los comentarios buenos porque eso ayuda a sostenerse aquí y no perder los pies en la tierra y, aquellos comentarios ofensivos que me han dicho por ahí hay, no los volteo a ver, es darles importancia y contestarles es como ponerse al igual que las personas y hay que respetar las diferentes maneras de pensar de las personas", expresó.

"Sé que hay muchos actores increíbles que, sin haber estudiado actuación, han llegado a ser grandes; también reconozco que es muy difícil el ser actor y que bueno que ellos estudiaron esta carrera y yo, a pesar de que ya lo hice, sigo con el temor de representar papeles", añadió.

No sabe qué va a pasar con su faceta de actriz, pero dice que en su momento se sabrá de algo que hizo con Diego Bonetta, protagonista de "Luis Miguel, la serie".

