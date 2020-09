Entre risas y aplausos despiden a la actriz Cecilia Romo

Con un minuto de aplausos fue como la familia y amigos de la actriz Cecilia Romo la despidieron, justo en la casa y la habitación donde pasó sus últimos días de vida, espacio en el cual aún se podía ver parte del equipo médico y un retrato de ella en una pared, y a la mitad estaba el féretro gris rodeado de flores donde ya descansaba esta polifacética histrión.

"Ella estuvo aquí en este espacio, recuperándose cuando salió del hospital dos veces, pintándose el pelo, haciéndose mascarillas, comiendo, recuperándose, hablándonos de los planes que tenía, de las ilusiones que tenía de cantar y bailar en los quince años de Tamara (su nieta), de hacer un libro para compartir su historia, de mojar sus pies en la alberca de Cabo San Lucas, de saber cómo iba su personaje en la novela en Estados Unidos.

"Todos coincidimos, es un milagro que Ceci se recuperara de todo y desafiara las estadísticas, debió ser por algo", así vivió Cecilia Romo sus últimas semanas, según una carta que su hija Claudia Romo Edelman leyó durante el sepelio de su madre la tarde de este martes.

De esta forma fue como dio inicio este pequeño homenaje, a una actriz que lo mismo interpretaba tremendas villanas, que sabía hacer reír haciendo la más fina comedia inglesa en obras como "Locos por el té", o muy a la mexicana con su participación en programas como "Desde gayola".

"Ceci Romo vivió libre, sonriendo a carcajadas y enamorada de la vida. Yo soy quien soy y todos los que tuvimos la dicha de estar cerca de ella, somos mejores y más felices gracias a Ceci. Nos regaló a lo largo de su vida lecciones y aprendizajes enormes, a vivir plenamente, a sonreír a cada momento, a reírse a carcajadas a pesar de la adversidad, a seguir su corazón, a ser una guerrera, a luchar hasta el final y nunca bajar las manos. Este último episodio de salud, fue la ilustración de toda su vida, Ceci venció todos los obstáculos y vaya que los tuvo", expresó Edelman.

En la carta describió cómo su mamá desde los 28 años dio cara a la adversidad, con la muerte de dos hijos, un divorcio y un cambio radical de carrera, dejando a un lado el basquetbol por la docencia, mientras pasaba por un embarazo y estudiaba por las tardes la carrera de economía, para finalmente encontrar su verdadera vocación, la actuación.

"Al principio de cada fase nueva de Ceci el reajuste era difícil, empezar a los 40 años como actriz no es nada fácil, pero luchando hasta el final logró que cada vez la invitaran a más cosas, a más papeles y roles más grandes. Me acuerdo que la primera vez que estuvo en el Teatro Insurgentes, me llevó en su coche para ver la marquesina con su nombre, durante una hora paradas ahí en su coche, leyendo Ceci Romo".

Recordó que ya se había ganado un lugar, se podía dar el lujo de pedir cosas como que a ella la contrataran también en los proyectos, porque su mamá no quería descuidarla por ser artista, así que Claudia tuvo que hacer muchos papeles secundarios para estar a su lado.

Claudia agradeció desde las 20 familias que formaron un grupo de oración, para pedir por la salud de su mamá, hasta el equipo médico que cuidó de ella durante 169 días que estuvo delicada de salud y hasta el día de su muerte, acaecido el domingo 30 de agosto a los 74 años.

Después pidió que los ahí presentes le dieran un minuto de aplausos, para honrar su vida y ejemplo de lucha. Una de sus amigas, la actriz Susana Alexander, recordó cómo Ceci Romo un día entró a su camerino y le dijo que quería actuar, así que le pidió que le recomendara donde estudiar, ella apurada porque estaba a punto de entrar a escena, simplemente le dio un consejo, seguir su sueño.

"De pronto ya la vi actuando y dije, esta es la señora que se me coló y ya está haciendo carrera. Después tuvimos la suerte de trabajar juntas, en la obra 'Locos por el té' y fue apenas, entonces yo llegaba temprano y me maquillaba rápido para ir echar el chisme al camerino de ella y a reír, las carcajadas", rememoró Alexander, quien portaba unos artes que Cecilia Romo le regaló y que casi siempre usa.

Quien también tomó la palabra fue Mayra Rojas, quien tuvo 12 años de amistad con Romo y entre las cosas que más recordaba de ella era su risa abierta, además su magnífica labor como representante artística. "Puse mi carrera en sus manos porque no había quien le cerrara la puerta, no había manera que le dijeran que no. Es para mí un placer saber que está ahora con sus ángeles que la cuidaban, y yo soy una más de sus comadritas. Te amo Cecilia Romo", expresó la actriz.

También le dedicaron unas palabras su nieta Tamara y Roberto Romo, su hermano, quienes recordaron la divertida y gran abuela y madre que fue. También uno de los médicos que la atendió mientras luchó contra el COVID, reconoció que no habían visto a alguien que peleara tanto como Ceci Romo, pese a la soledad con la que tiene que estar un enfermo de este mal. Finalmente esta tarde cerró con un momento de oración y agradecimiento.

