"Enséñame, muérdeme": Vadhir Derbez

En el apellido lleva el talento, aunque su camino lo ha trazado de forma independiente. Este año lo veremos en más de una ocasión en la pantalla grande, pero lo que ahora nos compete es su carrera musical.

Así es, Vadhir Derbez se lanza de lleno a la música y con la canción “Mala” ha puesto a bailar a más de uno y a suspirar a otros tantos, pues su video es tan sexy que amigos del cantante le dicen que debería llamarse “Cincuenta sombras de Vadhir” en alusión a la novela erótica “Cincuenta sombras de Grey”, comenta el histrión entre risas.

El tema que ya registra 800 mil entradas en YouTube es el primer sencillo en promoción de su más reciente material y es una mezcla entre pop-funk y urbano; en entrevista, Derbez adelanta que ya prepara el lanzamiento de “Toda la banda”, una pieza que se apega al género que más le gusta: el pop, y la cual podría salir al mercado en junio.

El tema “Mala”, comparte, fue producido por Luigie González y coescrito por Vadhir; con ritmos bailables, habla sobre una relación con una gran atracción: “Quería que fuera una canción más madura y algo sexy, pero sin ser vulgar, sólo sugestiva. Se puede escuchar en la radio o en el antro sin ningún problema”, destacó, revelando que se inspiró en su relación con una exnovia.

El acercamiento de Vadhir a la música no es nuevo, pues en 2015 lanzó un EP y promocionó tres sencillos -“Me haces sentir”, “Al final” y “Te olvidé”- y este año es que ha decidido concentrarse más en la música: “Muchos creen que ayer me levanté y dije: ‘quiero cantar’, y no es así. No están acostumbrados a verme en esta faceta, pero este año pienso concentrarme en la música”.

Cabe señalar que la producción de su nuevo material corrió a cargo del propio sello discográfico del cantante, por lo que al cuestionarlo si optó hacerlo así para conservar la libertad creativa responde que sí, pero “no me niego a trabajar con las grandes disqueras, aunque me gustaría hacerlo para la parte de difusión y distribución, y yo tener el control de la producción, como seleccionar los ritmos que más me gustan”.

Sobre lo que significa incursionar en la industria musical, el cantante señala que adentrarse en ella es “algo que te deja vulnerable y expuesto, y eres tú con el público. Es muy fuerte eso de exponerte y de abrirte a que pase lo que sea y que te vean a ti. Yo espero crecer en la música, y con ello ser una mejor persona y un mejor miembro para mi familia”.

En un momento donde las colaboraciones están a la orden del día, Vadhir comenta que le encantaría hacer un dueto con Sofía Reyes o con Reik.

Su otra faceta

Aunque Vadhir decidió este año enfocarse más en la promoción de su música, seguirá activo en el cine; de hecho, está a la espera del estreno de diversas producciones cinematográficas; por ejemplo, este 10 de mayo llega a la pantalla grande con “Dulce familia”, una producción que protagoniza a lado de Fernanda Castillo, y para la que ambos tuvieron que subir de peso.

Vadhir compartió que para realizar su papel subió 16 kilos y se rapó: “Eso me sirvió para salir del estereotipo en el que me tienen encasillado”, agregó. Compartió que no siguió ninguna dieta en particular para aumentar, “me dediqué a comer carbohidratos, y para bajar me entrené solito y en dos meses recuperé mi peso; la verdad es que no soy un chico fitness, pero sí me gusta cuidarme al 100 por ciento”.

Los otros proyectos que estrenará el actor este año son: “Como si fuera la primera vez”, un remake de “50 First Dates” y “Veinteañera: divorciada y fantástica”, así como una serie de televisión.

Sobre su participación en “Como si fuera la primera vez” se le cuestionó si teme a las comparaciones con el actor que filmó la versión original: Adam Sandler, a lo que sin titubear responde que no: “El tipo de comedia que hago en esta cinta es un estilo muy diferente a su estilo; sin duda, le puse mi toque”.