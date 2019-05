Justin Bieber da un vistazo de "I Don´t Care", tema junto a Ed Sheeran

El cantante pop canadiense, Justin Bieber, compartió en redes sociales un vistazo de su nuevo tema junto a Ed Sheeran que tendrá por nombre “I Don´t Care” y será lanzado al público el próximo viernes 10 de mayo.

En el audiovisual de apenas ocho segundos compartido por Twitter, Bieber anuncia que será el viernes cuando podamos escuchar completo el tema que vienen anunciando desde hace semanas.

Asimismo, el intérprete de “Baby” compartió en Instagram una parte de la letra del sencillo “care my baby yeah, things disappear making me feel. I am somebody the bad nights my baby yeah”, es lo que se lee. Mientras que Ed Sheeran compartió otra parte de la letra en su respectiva cuenta de Instagram. “Cos i don´t when im with all the bad and you that maybe i can deal with when i´m with”, escribó. Y al unirlas se puede leer claramente un párrafo de lo que cantarán los cantantes.

“I Don´t Care” será el sencillo que traiga de vuelta a Bieber al mundo de la música luego de su lanzamiento discográfico “Purpose” en 2015. Aunque el cantante ya haya participado en canciones como “Earth”, de Lil Dicky, donde muchos otros artistas impulsron acciones para cuidar el planeta en el Día de la Tierra el pasado 22 de abril.

Previamente, Justin había anunciado a finales de marzo que se tomaría un descanso de la música para dedicar su tiempo a “reparar algunos problemas y disfrutar de su matrimonio con Hailey Baldin, sin embargo, el intérprete de “Company” parece estar muy activo en las redes sociales, sobre todo con el escándalo de los fans luego de que halagara a Chris Brown y calificar lo sucedido con Rihanna como un “error”.

AC