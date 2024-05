Luego de que los conductores del programa de televisión "¡Qué importa!", Sofía Rivera y su esposo Eduardo Videgaray se burlaran del aspecto físico de la Lucerito Mijares, la hija de Lucero y Mijares, además de la respuesta enfurecida de su mamá que salió a defenderla, ella tampoco se quedó callada pero respondió con “guante blanco”, pues se limitó a decir que no le afectaba nada.

Sin embargo a los fans no les pareció suficiente, por lo que comenzaron una tendencia en redes sociales donde "cancelaron" el programa y a los conductores por su “humor ácido”, como ellos describen.

En una rápida declaración ante las cámaras, Lucero Mijares reiteró su despreocupación por lo que se diga sobre ella, y afirmó enfocarse en lo positivo:

"Hay gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo, cada quién, si quieren comentar algo malo, bueno, me da igual, la verdad es que a mí no me importa, la verdad no me interesa; afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada, creo que si se meten con alguna de mis amigas o con mi mamá o familiares, creo que ahí sí", confesó.