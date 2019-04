Kalimba, sin medias tintas

Con la brújula siempre en la dirección adecuada y los sueños firmes en su mente. Así es la carrera de Kalimba, quien no pierde el rumbo; y en uno de los años con más proyectos multidisciplinarios en su puerta, el cantautor pone en marcha su nueva gira “Somos muchos y venimos todos”, un espectáculo con el que hará escala en Guadalajara, donde se prepara para ofrecerle a los espectadores un show que ahora apuesta por una experiencia más profunda y vivencial en todos los sentidos.

“No es solo un concierto, es en realidad una experiencia. Decidimos escuchar al público y darles un poco, o mejor dicho mucho, de todo lo que nos piden. Grandes baladas y las canciones que ellos mismos han hecho éxitos, integrando funk, rock, guitarras, piano, acústicos y mucho baile. Todo lo que quieren ver de Kalimba está en el show”, adelanta el artista, quien agrega que su misión será convertir la velada en algo memorable.

Será en el Teatro Diana donde Kalimba se encuentre nuevamente con el público tapatío el próximo 4 de mayo, fecha significativa con la que reforzará la historia de complicidad y respaldo que durante décadas ha tenido a su paso por la Perla de Occidente en las diversas facetas que ha presentado a lo largo de su trayectoria.

Es desde su trinchera creativa que el artista recuerda los mejores momentos que ha vivido en suelo jalisciense. “¡Uuuuf! Guadalajara es importante para mi carrera. Me ha dado mucho amor desde el primer disco, por eso es increíble poder presentar este nuevo material también en el Teatro Diana. Quiero que sigamos teniendo a Guadalajara en la leyenda de cada gira”.

Previo al lanzamiento de su nuevo material de estudio -que da nombre a su gira nacional e internacional-, Kalimba se ha posicionado con fuerza en las principales listas de popularidad de la radio y plataformas sociales gracias a sus tres primeros sencillos: “Fiesta”, “Canción 3” y “¿Dónde guardo el corazón?”, con lo que demuestra que sus ritmos y letras siguen cautivando y lo fortalecen como uno de los cantantes más activos en la escena mexicana.

“Escribo de lo que vivo y no solamente de eso que siento, también vivo lo que le pasa a los que me rodean. Pongo atención y siento a los demás. No vivo ensimismado y creo que esto ayuda a ser vocero de muchos corazones (...) lo que voy aprendiendo y mejorando cada día lo pongo en mi música. Lo más importante ahora lo sé, es pasarla bien y hacer que todos la pasen bien con tu música”.

Listo en el teatro

La próxima gira del artista no es el único proyecto creativo que hoy por hoy puebla su mente y lo mantiene ocupado. Tras anunciar al nuevo elenco que conformará la más reciente versión del musical teatral “Jesucristo Superestrella”, Kalimba está a la espera de empezar a trabajar con profundidad a “Simón”, personaje al que tendrá que dar vida en la producción también integrada por María José, Yahir, Erik Rubín, Enrique Guzmán, Beto Cuevas y Leonardo de Lozanne.

“Todavía no empezamos -a trabajar- con la psicología de los personajes, pero definitivamente el reto mayor es mantener la calidad y nivel que este musical merece. Para mí es una de las óperas rock más icónicas de todos los tiempos”.

Aunque hace un par de meses Kalimba sufrió una lesión en su pie, el cantante puntualiza que tras un proceso de rehabilitación se encuentra listo para seguir con sus planes en ambos proyectos y ofrecer por completo esa faceta de bailarín que tanto lo ha caracterizado con la agenda también preparada para ir a Estados Unidos y Centroamérica.

“Todo está listo para dar un show espectacular. Ya estoy bailando hace un mes con toda la energía necesaria para que el evento sea espectacular”.

¿Dónde lo escuchaste?

Aunque reconocido por sus múltiples proyectos sonoros, la carrera de Kalimba en solitario ha tocado puntos destacados, gracias a proyectos individuales, como “Aerosoul” (2004), “NegroKlaro” (2007) y “Mi otro yo” (2008). En todos, el artista brindó una profunda reflexión sobre el mundo del pop y exploró sonidos alternativos.

Además de la música, también ha brillado en el cine, especialmente en el doblaje. Destaca particularmente su labor en “El rey León” (1994), donde le dio voz al pequeño “Simba”. Su trabajo más reciente en este campo fue en la cinta “Los Pitufos: La aldea perdida” (2017), donde le prestó su voz a “Pitufo Tontín”.

Para la agenda

Kalimba y su tour “Somos muchos y venimos todos”. Sábado 4 de mayo a las 21:00 horas en el Teatro Diana. Boletos desde $550 a mil 250 pesos.