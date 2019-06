¡Enrique Iglesias te hará sudar!

Enrique Iglesias es indiscutiblemente el artista latino más importante en la historia de la industria musical, no por nada posee el récord como el cantante con la mayor cantidad de sencillos número uno a nivel global; para muestra, su tema “Bailando” aún conserva el récord de estar en el primer lugar de las listas de popularidad de todo el mundo por más de 41 semanas consecutivas… Y lo mejor de todo es que después de cuatro años de espera, regresará a Guadalajara para presentar su Tour 2019, en el Auditorio Telmex el 22 de agosto, en una noche que promete será toda una fiesta.

En entrevista exclusiva para esta casa editorial, el intérprete de “Súbeme la radio” comparte cómo vive el éxito en medio de una revolución en su vida tras convertirse en padre.

-Posees el récord como el artista con más cantidad de números uno en los charts, ¿qué ambiciones tienes, en el aspecto profesional, aún por alcanzar?

-Esos de los número uno está muy bien, pero ese no es un logro mío… Todo se lo debo a los fans. En cuanto a las ambiciones, las tengo todas: seguir abierto artísticamente a todo lo nuevo y reinventándome; haciendo colaboraciones y buscando esos hits que conecten con la juventud.

-Has hecho colaboraciones con Nicky Jam, Gente de Zona y Juan Luis Guerra, ¿con qué artista te falta cantar?

-Tengo varios en la mira... Sería un spoiler decírtelos, vamos a dejarlos de sorpresa.

-Regresas a Guadalajara después de cuatro años, ¿qué significa esta ciudad para tu carrera?

-Guadalajara es una de mis ciudades favoritas en el mundo y de México, obviamente. Hay mujeres guapísimas y un público ardiente, como los que me gustan. Tengo mucha emoción de regresar y seguro será una gran fiesta que no vamos a olvidar.

-Has cantando balada, pop, urbano… ¿Detrás de qué sonidos estás ahorita, después de haber experimentado con diferentes géneros a lo largo de tu carrera?

-Tienes toda la razón… Creo que mi música es justo eso, un fenómeno híbrido de pop-urbano; sin embargo, no me gustan las etiquetas así que quiero seguir experimentando con sonidos y colegas porque el reto no es llegar, sino mantenerse y divertirse en el proceso.

-Tu tema “Súbeme la radio” ha roto récords de reproducción y eres considerado el artista latino más importante, ¿cómo trabajas este éxito para continuar con los pies en la tierra?

-Los pies siempre deben estar en la tierra. Eso se logra con amigos y gente a tu alrededor que sea sincera y te haga ver las cosas como son. El éxito es engañoso por eso hay que trabajar con pasión cada uno en lo que nos gusta, lo que nos da felicidad y nos hace ser nuestra mejor versión.

-Has realizado 10 giras mundiales a lo largo de tu carrera, ¿en qué país aún no te presentas, pero deseas hacerlo o a dónde te gustaría regresar?

-Tengo la bendición de que mi música y mis fans me han llevado prácticamente a todas partes. Pero me gustaría regresar al Sudeste Asiático: Singapur, Malasia, Filipinas...

-Tu lanzamiento musical fue en 1995 con temas como “Si tú te vas” y “Experiencia religiosa”, ¿cómo sientes que han envejecido tus temas, harías una nueva versión de alguno?

-Hemos envejecido todos (ríe). Sí lo he considerado, aunque cada canción para mí es única y me gusta que mantengan su esencia. Todas representan una etapa, un momento en mi historia… Tal vez algún día haga una nueva versión.

-Hace años trabajaste en el cine en la cinta “Érase una vez en México”, ¿regresarías a filmar?

-¡Claro! ¿Por qué no? Aunque soy pésimo actor (ríe). Sí me gustaría hacer algo que sea divertido.

- Además de la música, ¿qué otra actividad artística te gusta hacer?

-Producir como cabecera para nuevas generaciones. Es algo que estamos considerando ya.

-En el 2017 nacieron tus mellizos, Nicholas y Lucy, ¿qué lecciones te ha dejado la paternidad?

-Los hijos cambian tu orden de prioridades. Aunque creo que seguiré siendo siempre el mismo travieso, ellos me han hecho madurar. Obvio me han enseñado a valorar muchísimo más el tiempo, velar que cuando estamos juntos sea pleno y de calidad.

Las cifras de Enrique Iglesias

10 giras mundiales.

27 sencillos número uno en el chart, Hot Latin Songs de la revista “Billboard”.

14 millones de seguidores en Instagram.

17 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

¡Asiste!

Enrique Iglesias en concierto, 22 de agosto, 21:00 horas, Auditorio Telmex.