"Enola Holmes" llega a Netflix llena de empoderamiento

En un mundo lleno de corrección política, la diversidad de razas, de orientación sexual y de ideologías han hecho que el entretenimiento se diversifique, pero en ocasiones se caiga en un extremo que, según Helena Bonham Carter, no le hace del todo bien a las historias.

La ex esposa de Tim Burton coprotagoniza el filme "Enola Holmes", acerca de la hermana del famoso detective “Sherlock”, dándole importancia al género femenino. En este sentido, Bonham Carter destacó que la película, dirigida por Harry Bradbeer, se hiciera en una época en la que lo "políticamente correcto" no decidiera los roles y las historias a contar.

"Todo el mundo está desesperado por hablar sobre la raza en estos días, pero es una buena película feminista y lo es no porque haya que pagar un precio o una cuota, es porque el libro en el cual se basa es bueno y relevante, las mujeres a lo largo de la historia han tenido un papel crucial, aunque a veces se nos olvida", indicó en entrevista.

Para la británica, la película —cuya preproducción arrancó en 2018 y rodaje en 2019 en Londres— habla de temas importantes acerca de empoderamiento y roles de género, razones por las que considera que es propositiva en su discurso; por otro lado, dijo que si hubiese sido filmada este año, probablemente la "corrección política" hubiera hecho que la protagonista fuera otra y no Millie Bobby Brown (“Stranger Things”).

Póster oficial de "Enola Holmes", protagonizada por Millie Bobby Brown. CORTESÍA / Netflix

"Lo cierto es que si la hubiéramos rodado este año, se tendría que haber hecho que el personaje de Millie fuera negra. Estoy segura de que alguien se opondría a que dijera esto, pero es la realidad. Por fortuna eso no pasó y esta película es muy democrática y a su vez, radical en lo que propone", subrayó.

Bonham Carter, quien en la película que se estrena este miércoles en Netflix da vida a “Eudoria Holmes”, madre de “Enola”, indicó que movimientos como el Black Lives Matter, han logrado que ahora Hollywood busque retratar historias con un elenco afroamericano o donde ellos sean el eje central, algo digno de celebrar, pero también desea que se sigan contando otras tramas como las de la joven “Enola”, basada en los libros de la escritora Nancy Springer.

"Hay historias que se deben respetar. En “Enola” te das cuenta que justo busca enaltecer el papel de la mujer en una época en la que tenía poca participación en rubros que estaban hechos para los hombres", subrayó.

Aunque Bonham Carter lleva más de tres décadas como actriz, reconoció que estar en esta película le enseñó que se puede ser joven y lo suficientemente maduro para hacer proyectos con un mensaje importante. Esto debido a que Millie Bobby Brown, además de actuar en el filme, también lo produce.

"Cuando me invitaron y me dijeron quiénes estarían tenía una idea de lo que sería, pero luego me encontré a Millie y quedé impactada y sorprendida al darme cuenta de lo madura, inteligente y centrada que es, realmente estoy orgullosa al saber que su generación está preocupada por los problemas sociales que tenemos en el mundo".

