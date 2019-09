Enfrenta al poder y la corrupción en "Monarca"

Este viernes 13 de septiembre se estrena a través de Netflix, la nueva serie mexicana “Monarca”, cuya productora es Salma Hayek a través de la casa productora Ventanarosa. Este proyecto de 10 capítulos es protagonizado por Irene Azuela, Juan Manuel Bernal y Osvaldo Benavides, tres hermanos que han crecido en un imperio empresarial desarrollado a través del tequila… Un reinado donde el hambre de poder y las traiciones saldrán a relucir.

En esta serie que también produce Lemon Studios y Stearns Castle, participa la actriz mexicana Regina Pavón, en el papel de “Lourdes”, hija del personaje de Juan Manuel Bernal, “Joaquín Carranza”. “Me siento súper agradecida y afortunada con la vida por ser parte de esta serie con un elenco tan padre. Imagínate que te enteras que te quedaste en una serie que produce Salma Hayek y que los protagonistas son Irene, Osvaldo y Juan Manuel; y ese mismo día te enteras que Bernal será mi papá, casi me da algo porque me parece un actorazo y soy fan de su trabajo desde hace mucho tiempo, por eso me siento muy agradecida”, comparte en entrevista.

Para la actriz este es uno de los proyectos más importantes en su carrera, “Monarca” se verá simultáneamente en 190 países a través de Netflix: “Es una serie muy atractiva, obviamente para México, porque muestra una de las partes más representativas del país y más lindas que es Tequila. Yo hasta que no grabé la serie, en realidad no tenía mucha idea sobre la producción (de la bebida), no conocía (el municipio) que es un lugar precioso, Jalisco en general es un paraíso y como persona agradezco la oportunidad de haber vivido la experiencia independientemente de la serie”.

Reitera que si a nosotros como mexicanos nos llama mucho la atención la historia del tequila, para el mercado extranjero este proyecto será muy atractivo, “le va a ir muy bien (a la serie) tiene unas locaciones impresionantes, la calidad de la fotografía también, la historia está muy bien escrita, creo que es un gran paquete, y claro que hasta ahora es la serie más importante en mi carrera”.

Viven de las apariencias

Sobre la familia “Carranza”, el eje central de esta trama, dice Regina que en particular la relación de “Lourdes” (su personaje) y “Joaquín” (su padre), estrecha vínculos muy importantes. “A raíz de que en la historia la mamá de ‘Lourdes’ se quita la vida, mi hermano comienza a tener muchos problemas con mi papá y se va de la casa, la familia entera se le voltea a mi padre y entonces yo soy la única que está apoyándolo, soy su mano derecha y para mí es mi todo, mi ídolo”.

El rol que hace Pavón al inicio de la historia tiene problemas de drogas y adicción al alcohol, cuando muere su madre, decide rehabilitarse para ayudar a su padre, “pero empiezan a suceder un montón de cosas, mi abuelo le pide a ‘Ana María’ (Irene) que se regrese de Estados Unidos porque quiere limpiar la empresa de toda la corrupción que él mismo ha fomentado”. La noticia no le parece nada agradable a “Joaquín”, por lo que “Lourdes” descubre que su padre no es lo que ella pensaba, por lo que los conflictos saldrán a relucir, “la familia parecía perfecta y resulta que todos son unas fichitas”, añade la actriz.

Finalmente, recuerda Regina que Salma fue la encargada de llamarle a cada uno de los actores para avisarles que se habían quedado en la serie, la cual contó con tres directores: Natalia Beristáin, JM Cravioto y Fernando Rovzar.

Así mismo, Regina alista otro proyecto con Netflix que se verá el próximo año, “Todo por ti”, donde interviene Argos, es un thriller policíaco; además, ahora en octubre inicia una telenovela con Televisa.

Un México “que no anda en burro”

Salma (al centro de la fotografía), orgullosa del elenco que logró reunir para dar forma a la historia. ESPECIAL

La presentación a medios de “Monarca” se realizó ayer en la Ciudad de México. En el evento, Salma Hayek, señaló que la serie refleja un país “actual, que no anda en burro ni trae sombrero. Es una serie que muestra el México corporativo con gran sofisticación, existe la política también, las tradiciones, enseñamos una ciudad cosmopolita, vibrante, interesante, culinaria (...). Y también enseñamos una provincia rica, vasta, con tradiciones, misterio y belleza”.

Al evento también asistieron los protagonistas, quienes se mostraron convencidos de que la producción está llamada a romper con los clichés que el cine y las series han mostrado de México; en particular, Osvaldo Benavides la calificó como “un espejo de la realidad en la que vivimos” que enseña “cómo un núcleo familiar puede afectar a un país entero”.

“Cada acto, cada momento, cada escena, va transitando hacia el dibujo de lo que es la historia y lo que son los personajes”, declaró.

Asimismo, aclaró que “no es una historia de narcos, que ya hay demasiadas”, sino que “esto es otra cosa, es algo fresco, algo diferente”.

Su compañero de reparto Juan Manuel Bernal, quien interpreta al mayor de los hermanos en la ficción, destacó que la producción “es un gran retrato de una familia mexicana”.

Él interpreta al hombre de negocios de la familia, y también el que ordena “las cosas oscuras que alguien tiene que hacer para que las cosas funcionen en este país o en cualquier país latinoamericano”.

Irene Azuela da vida a la tercera hermana, la que regresa de Estados Unidos para tomar las riendas del negocio familiar.

“La familia la obliga a regresar, ‘Ana María’ es la hermana de en medio, la hermana que decidió justamente no ser parte de este emporio, de esta vida, de estas prácticas”, contó la actriz.