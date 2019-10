Empecé a vivir mi sueño demasiado rápido: Christian Nodal

Tres años han bastado para que el sonorense Christian Nodal sea uno de los artistas mexicanos más apreciados por la industria latina. A través de su mariachi romántico y con una visión clara sobre el rumbo de su carrera, el cantautor intenta establecer una propuesta fresca que demuestre que la nueva ola de talento a la que pertenece tiene los pies bien puestos sobre la tierra.

“Desde hace tres años he disfrutado más mi carrera, analicé todo lo que ha pasado, yo comencé con 17 años y empecé a vivir mi sueño demasiado rápido y avanza a pasos agigantados. Me costaba saber que estaba en la radio, en las televisoras, los medios quieren saber de tu vida privada y eso es difícil asimilarlo. Creo que ahora sé cuál es mi deber musical y como persona, no me dejo de sorprender, sé lo que está pasando”.

Nodal destaca que la honestidad de su música es clave para que su voz sea considerada por otros artistas que, por un lado, establecen una amistad cercana con él como ha pasado con la chilena Mon Laferte, que otros lo inviten a explorar nuevos ritmos como el urbano de la mano de Sebastián Yatra o Piso 21, o que íconos del regional mexicano integren sus composiciones a producciones inéditas como recientemente lo ha hecho Alejandro Fernández con la canción “Me duele”.

“Con Alejandro Fernández estamos en la misma compañía con Víctor González, solicitaron a compositores que mandaran canciones: yo no había mandado, desconocía ese proyecto, pero me dijeron que era mariachi y pensé que me sería más fácil componer. Esa canción la tenía pensada para mi tercer disco, pero Alejandro le puede dar otra vida a ese tema, hacerlo éxito, también hay otra canción para él”.

Para Christian Nodal estas colaboraciones son sueños que jamás imaginó cumplir a pocos años de debutar en la escena y reflejo de ello se ve en las invitaciones que artistas internacionales le comparten para sumarlo a sus giras mundiales como el español Alejandro Sanz, quien lo ha expresado públicamente para que canten juntos en su paso por Veracruz el próximo 31 de octubre.

“¿Saben que Alejandro Sanz es mi más grande ídolo? Con Mon Laferte se ha hecho una relación a través de las redes, hay cercanía y disposición de hacer música, solo es cuestión de programarnos, esperemos que se cierre esa colaboración. También se viene dueto con Reik y Juanes. A mí me falta otro sencillo por lanzar que es ‘Si te falta alguien’; además, viene video con Sebastián Yatra”.

Defiende criterios de premiación

Ante las tres nominaciones que Christian Nodal tiene en los Latin Grammy, el cantautor, que ya tiene uno en su carrera, señala que regresar a esta plataforma es señal de que su propuesta va por buen camino al tener al mariachi como estandarte para las nuevas generaciones de público y competir hombro a hombro con leyendas como Vicente Fernández, con quien comparte nominación.

“Un premio no te hace ni más ni menos. Tengo varios años en los que he estado ganando premios, pero al principio de mi carrera no era que yo llenara los conciertos o que la gente fuera a verme porque tuviera premios, la gente iba porque le gustaba mi música, con el tiempo fue creciendo y eso siempre ha sido mi más grande premio”.

Hablemos de reguetón

Durante su pasada presentación en Fiestas de Octubre, Christian revivió el polémico reclamo de exponentes del reguetón ante la carencia de nominaciones hacia el género: “En los votos no se trata de quién es el más famoso ni quién es el más guapo, quién baila o se viste mejor, no es nada de eso, de lo que se trata es musicalmente. Las personas que votan están relacionadas con la música y la industria. Hay fecha en la que tiene que salir el álbum para que puedas participar: si no lo entregas, no participas. Muchos artistas creen que en los premios se ve quién está sobresaliendo, como artista y músico te tienes que inscribir antes de tal fecha”.

odas esas cosas que han publicado creo que tienen que informarse bien, no es mano negra, se trata de respeto de la música

Nodal recordó que las nominaciones no dependen del público y sí de los artistas y productores que deciden cuáles obras deben competir, al ser ellos totalmente responsables de inscribir sus propuestas, por lo que consideró innecesarios y mal enfocados los reclamos de estos artistas, a quienes evitó señalarlos directamente.

“Muchos artistas esperan estar nominados y realmente no pasa porque no se inscribieron, no votan los fans. Se trata de respeto hacia la música, por eso muchas personas se ofendieron de por qué el reguetón no (tuvo tantas nominaciones), es un género que respeto y me gusta mucho, pero musicalmente hablando son pura computadora y autotune y las letras dicen mensajes como ‘que me quepa en la boca’, eso no es arte en cierto modo (…) hay muchos chamaquitos que dentro de ese estilo están haciendo cosas muy grandes, pero no los nominan o no aceptan su trabajo. Todas esas cosas que han publicado creo que tienen que informarse bien, no es mano negra, se trata de respeto de la música”, finaliza.