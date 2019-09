Christian Nodal está imparable

El éxito no es algo que inquiete a Christian Nodal y aunque se ha convertido en uno de los artistas más buscados para colaboraciones musicales, el cantautor sonorense opta por disfrutar cada uno de sus proyectos sin pensar en lo que el futuro le depara.

Es por ello que acepta cualquier oportunidad para explorar diversas facetas musicales y unir esfuerzos con artistas que sean distantes del regional mexicano, como recientemente lo ha hecho con el colombiano, Sebastián Yatra, con quien estrenó “Esta noche”, con una propuesta más romántica desde la trinchera del mariachi.

“Se vienen más duetos con Reik, Juanes y Piso 21, todo es muy padre. Todo esto surge de la nada, cuando coincidimos en algunos premios o conciertos lo hablamos, es como si estuvieras en la escuela, te acercas a los que te caen bien, a los que quieres conocer, llego con ellos y vemos qué podemos hacer, si hay buena vibra y podemos hacer alguna colaboración”.

Nodal asegura que jamás pensó que su carrera se colocara en las principales tendencias de popularidad ante una industria bastante competitiva en la que cada artista busca imprimir su sello y posicionarse con una propuesta diferente, sin embargo, la respuesta del público en cada concierto que llena lo animan a aceptar retos que le permitan desarrollar toda su capacidad artística sin importar el género o competencia de por medio.

“Siento que todo ha sido demasiado rápido, ha sido como en las películas, pero siempre trato de disfrutarlo mucho. Aunque casi no soy de redes sociales, de repente subo una foto y listo, pero yo me nutro más en los conciertos, de la gente que me pide música, de otros artistas, de mis productores”.

Christian señala que si bien su carrera le permite de lleno aventurarse a cualquier proyecto, el dar un brinco más formal a formatos de televisión o cine no es algo que visualice pronto: “Tengo mucho respeto a la cultura y si nunca he estudiado actuación no me animaría a una serie o un programa, primero tengo que estudiar y después me tendría que llegar una propuesta para ver qué se puede hacer. No cierro esa puerta, pero ahora no es momento”.

Trabaja con los Fernández

Al ser un visitante constante en Guadalajara, la relación de Christian Nodal con la familia Fernández se ha nutrido cada vez más, en especial con Alejandro Fernández, con quien alista dos nuevas canciones exclusivas para que “El Potrillo” las interprete en una nueva producción individual.

“Hay propuestas muy padres, Alejandro va a grabar dos canciones de mi composición, eso me ilusiona mucho, se ha dado ese acercamiento y si se da un dueto lo haremos”.

El músico puntualiza que desde su faceta como compositor medita bastante sobre el contenido de sus canciones para evitar malos entendidos ante una industria sonora que ha reforzado sus filtros sobre el mensaje que cada artista brinda.

“Yo solo me digo: ‘Christian, no te pases de lanza’, que quizá eso -que escribo- es muy grosero o muy mal pensado. La música de mariachi no te permite hacer muchas cosas en ese sentido, yo apuesto por otras canciones, aquellas que hablan de los ex amores, de esas mujeres que te dicen que eres un descarado, de las que hablan de que no era tu tiempo… trato de no pasarme de lanza. La gente tiene que dejar de ver a los artistas como si fuéramos de otro planeta, somos iguales, con problemas, con cosas bonitas, me gusta vivir la vida como todos”, finaliza.

Nominaciones

Mejor canción regional mexicana: ‘No te contaron mal’ - Edgar Barrera, René Humberto Lau Ibarra, Gussy Lau & Christian Nodal, compositores (Christian Nodal).

Mejor canción regional mexicana: “De los besos que te di”, Nodal es el compositor y la canta José Esparza y Gussy Lau.

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: ‘Ahora’ - Christian Nodal.

Agéndalo

Christian Nodal en concierto en el Auditorio Benito Juárez de las Fiestas de Octubre, el próximo 12 de octubre a partir de las 20:00 horas. Más información: www.fiestasdeoctubre.com.mx