“Succession” ganó el premio a la Mejor serie dramática, “The Bear” ganó el premio a la Mejor comedia y ambas dominaron los premios de actuación en los Emmy de ayer por la noche, mientras que Quinta Brunson obtuvo una emotiva e histórica victoria por “Abbott Elementary”.

“Succession”, la saga de HBO sobre una familia adinerada en pleito y un imperio mediático cuestionable, ganó su tercer premio a la Mejor serie dramática por su cuarta y última temporada, junto con el premio a Mejor actor de drama para Kieran Culkin y a la Mejor actriz de drama para Sarah Snook. “The Bear”, el melodrama de FX sobre otra familia en pugna y un restaurante en apuros en el centro de la vida de un talentoso chef, le valió el premio a Mejor actor de comedia a Jeremy Allen White, Mejor actriz de reparto de comedia para Ayo Edebiri y Mejor actor de reparto de comedia para Ebon-Moss Bachrach. Los tres habían sido nominados por primera vez.

“Esta es una serie sobre la familia y la familia que uno encuentra y la familia real”, dijo Edibiri desde el escenario al llevarse el primer trofeo de la edición 75 de los Premios Emmy en el Teatro Peacock de Los Ángeles.

Brunson ganó el premio a Mejor actriz de comedia por la serie que creó, “Abbott Elementary”, convirtiéndose en la primera mujer negra en ganar el premio en más de 40 años y la primera de un programa de televisión abierta en ganarlo en más de una década.

“Me encanta hacer ‘Abbott Elementary’ y estoy muy feliz de poder vivir mi sueño y actuar como comediante”, dijo Brunson durante su discurso tratando de contener las lágrimas. La guionista y actriz fue una de las estrellas con estilos destacados en la alfombra plateada de los Emmy.

“Succession” ganó seis premios Emmy en total, incluido el de Mejor actor de reparto para Matthew Macfadyen. “Beef” ganó el premio a la Mejor serie limitada, mientras que Steven Yeun y Ali Wong se convirtieron en los primeros estadounidenses de origen asiático en ganar en sus categorías: Yeun como Mejor actor en una serie limitada y Wong como Mejor actriz. El creador Lee Sung ganó un Emmy por escribir y dirigir la serie. “Beef” tuvo ocho premios Emmy en total después de tres victorias en los Premios Emmy de Artes las Creativas del fin de semana pasado.

Brunson había ganado un Emmy por su falso documental sobre una escuela primaria predominantemente negra y sin recursos de Filadelfia, pero esta es su primera estatuilla como actriz. Antes de ella, sólo la actriz negra Isabel Sanford, de “The Jeffersons”, había ganado en la categoría en 1981.

En la primera hora del programa, celebrado en el natalicio de Martin Luther King Jr., tres mujeres negras habían ganado importantes premios: Brunson, Edebiri y Niecy Nash-Betts, quien se llevó el premio a la Mejor actriz de reparto en una serie limitada por “Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story”.

Por su parte, Jennifer Coolidge, la única del elenco de “The White Lotus” que regresó para la segunda temporada, ganó su segundo Emmy a la Mejor actriz de reparto en una serie dramática.

Agencias

La actriz Sarah Snook, ganadora del premio a la Mejor actriz en una serie dramática, y el actor Kieran Culkin, ganador del premio al Mejor actor, ambos por “Succession”. AFP

La alfombra plateada se llena de estrellas

La noche de ayer, la industria de la televisión y el streaming se reunió para reconocer a sus mejores producciones entre las que destacaron “Succession”, “The White Lotus” y “Better Call Saul”.

Pero antes de entregar las premiaciones se llevó a cabo una alfombra plateada por la que desfilaron los rostros más importantes de la pantalla chica. Unos de los primeros en llegar fueron la actriz Laverne Cox y el actor Adam Brody, ambos vistiendo atuendos negros.

Quien también recorrió el pasillo fue el actor originario de Guadalajara, Cristo Fernández, el cual forma parte de la multinominada “Ted Lasso”. Hablando completamente en español, Fernández reconoció que el mensaje optimista de la serie fue lo que los hizo ganarse el corazón del público desde la primera temporada, pues se estrenó durante la pandemia.

Alan Ruck, nominado por la serie “Succession”, también desfiló por la alfombra y además de hablar del gran trabajo de los técnicos durante todo el rodaje del proyecto, reconoció que, ahora que ha llegado a su fin, no habrá una sola cosa que no extrañe de este exitoso programa: “Todo fue un obsequio, no hay nada que no vaya a extrañar”.

Selena Gomez, Pedro Pascal y Jenna Ortega causaron sensación durante su aparición ante las cámaras, pero quienes se robaron la atención fueron la empresaria Kourtney Kardashian y el músico Travis Barker, al lucir un atuendo a juego, ambos vistieron smoking negro. Para cerrar la alfombra, apareció el mexicano Diego Luna, nominado por la serie “Andor”.

La pareja de Kourtney Kardashian y Travis Barker fueron la sensación en la alfombra plateada. AFP

Elton John se convierte en un artista EGOT

Elton John se unió ayer al selecto grupo de artistas que ha ganado los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo (un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony) adquiriendo con ello la categoría EGOT, tras haber obtenido su primer Emmy por la transmisión de su concierto de despedida desde el estadio de los Dodgers (Los Ángeles). “Me siento increíblemente honrado de haberme unido al increíble y talentoso grupo de ganadores EGOT. El camino de este trayecto lo he llenado con pasión, dedicación y el inquebrantable apoyo de mis seguidores alrededor del mundo”, aseveró la estrella musical en un comunicado publicado en redes sociales, pues no asistió a la ceremonia. El cantautor de 76 años recibió el Emmy al Mejor especial de un programa de variedades por la transmisión en directo de su concierto de despedida “Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium”.

Con esto el autor de “Cold Heart” se convirtió en el artista número 19 en lograrlo, junto a personalidades como Rita Moreno, Viola Davis, Mel Brooks o Andrew Lloyd Webber. Hasta ahora Elton John ha ganado cinco Grammy, un Tony a la mejor partitura original por “Aida” y dos Oscar por canciones de “El Rey León” (”Can You Feel the Love Tonight”) y “Rocketman” (”I’m Gonna) Love Me Again”).

CT