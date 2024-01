El día de mañana, durante la inauguración de la edición 80 de Intermoda, donde además la plataforma está celebrando 40 años, se develará un vestido conmemorativo creado por la firma Ragazza en colaboración con Swarovski llamado “Legacy”, el cual será portado por Elissa Marie, hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Se trata de una pieza monumental que rebasa los 100 mil pesos.

A propósito, EL INFORMADOR tuvo acceso exclusivo a la prueba del vestido previo al gran día que sucede hoy, donde se tuvo la oportunidad de conversar con Elissa Marie y su mamá, la actriz Geraldine Bazán.

“Es increíble ponerse un vestido así, está espectacular con las piedras y con las plumas, cada detalle del vestido es una obra de arte”, dice la joven, quien comparte que para ella es todo un honor que Ragazza haya pensado en ella para ser quien luzca el vestido conmemorativo de los 40 años de Intermoda. “Estos vestidos son una tradición mexicana y estoy súper orgullosa de poder presentarlo”.

Recuerda Elissa que ya ha hecho algunas cosas artísticas en el pasado, por lo que no se cierra a continuar con algún otro proyecto más adelante: “Esto ha sido algo que yo he admirado mucho siempre y con toda la felicidad lo hago, pero quién sabe si lo continúe haciendo, pero al final esto es una experiencia y estoy feliz de vivirla”.

La joven de 14 años también confesó que sí es afín a la moda, “tengo un gran apego, siempre estoy metida en ello y probar diferentes cosas, la verdad es algo muy padre que tiene muchas caras y muchas versiones”.

En cuanto a qué ejemplo toma de su mamá, quién es una celebridad que se distingue por ser muy sofisticada, expresa: “Siempre me ha inspirado en ese sentido, agradezco que desde siempre me vistiera tan bonito, pero ahora yo también voy tomando mi propio camino y mi propio estilo, que siento que es bueno gracias a ella”.

El estilo que desarrolla Elissa es minimalista, “me gustan los colores neutro, algo más elegante, pero todo va cambiando al final del día, como este vestido (Legacy) que es tan hermoso y que va más alla de eso, así que siempre hay que probar cosas fuera de nuestra zona de confort”.

Elissa, el próximo mes de febrero estará cumpliendo 15 años, pero no tendrá fiesta, planea celebrarlo de otra manera, “pero siempre he admirado mucho los vestidos, así que esto para mí (el evento en Intermoda) es una celebración de mis 15 años y estoy contenta de que me den esta oportunidad”. Expresa que acercarse a esta etapa de su vida le da otra visión completamente distinta, “estoy nerviosa y al mismo tiempo muy emocionada”.

Elissa ahora mismo está enfocada en sus estudios, pero sí tiene una pasión por el tema artístico, pues expresa ha crecido con ello. Le gusta mucho escribir y también la fotografía y el cine, así como pintar. “Siento que el estudio y la educación son primero para mí y cuando termine eso, podré tomar alguna oportunidad en esa área”.

Una mamá orgullosa

Para Geraldine esta oportunidad que tiene Elissa en un evento tan importante como Intermoda, la tiene muy contenta: “Cuando Ragazza invitó a Elissa a una colaboración tan importante con Swarovski, le pregunté a ella, pues hay que respetar sus decisiones, y le encantó la idea. Ella decidió no tener una fiesta de 15, quiere celebrarlo de otra manera, pero sí le emocionaba la idea de ponerse un vestido así”.

Al verla con el vestido puesto, comparte a esta casa editorial Geraldine que se remontó a su propia fiesta de 15 años: “Mi vestido fue completamente diferente, pero me encanta el patrón de éste, todas las creaciones que tiene Ragazza a lo largo de estos 20 años son espectaculares”.

En la prueba del vestido también estuvo presente Miranda, la otra hija de Geraldine, donde también llegó una tía de la actriz a saludarlas.

Finalmente, Geraldine expresa que ella apoyará a Elissa en cualquier decisión que tome en cuanto a su desarrollo profesional.

Numeralia

25 metros de tela tornasol.

50 aplicaciones de bordado en forma de plumas.

750 incrustaciones de pluma sintética con perla.

3000 cristales finos Swarovski.

Características de “Legacy”

El vestido está inspirado en la esencia de Swarovski: elegante, lujosa y etérea. La tela es tornasol, tiene aplicaciones sobrebordadas con plumas y perlas en color ivory, haciendo referencia a la elegancia del cisne. El vestido tiene mangas outshoulder drapeadas al frente y abollonadas en los costados.

CT