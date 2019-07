Emma Stone volvería a trabajar con Damien Chazelle

La actriz Emma Stone está negociando incorporarse al elenco de "Babylon", una película en la que se reuniría con el director de "La La Land" (2016), Damien Chazelle, informó este lunes Deadline.

El proyecto apenas está dando sus primeros pasos, con el estudio Lionsgate como favorito para hacerse con esta película, pero las fuentes de este medio especializado aseguraron que el guion de Chazelle gira en torno al paso en Hollywood del cine mudo a las películas con sonido.

"Babylon" contará como productores con Olivia Hamilton, Matt Plouffe, Marc Platt y Tobey Maguire.

Esta será la primera película de Chazelle desde "First Man" (2018), un drama intimista sobre Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, que contó con Ryan Gosling y Claire Foy como estrellas.

Este realizador estadounidense es uno de los directores con más presente y futuro de Hollywood gracias, sobre todo, al éxito de su musical "La La Land", que encabezaron Emma Stone y Ryan Gosling.

"La La Land" obtuvo catorce nominaciones a los Óscar, con las que igualó el récord de candidaturas de "Titanic" (1997) y "All About Eve" (1950), y finalmente se llevó seis estatuillas, incluyendo la de mejor actriz para Stone y la de mejor dirección para Chazelle.

Este largometraje fue también protagonista de uno de los fiascos más alucinantes de la historia de los Óscar cuando, por un error de la organización, fue proclamada ganadora del galardón a la mejor película pese a que la triunfadora era en realidad "Moonlight" (2016).

Previamente, Chazelle había llamado la atención del público y la crítica con "Whiplash" (2014), que lideraron Milles Teller y J.K. Simmons.

Al margen de "Babylon", Chazelle está trabajando en la serie musical "The Eddy" para Netflix y en otro proyecto televisivo para Apple del que apenas se conocen detalles.

Por su parte, Stone triunfó el año pasado con "The Favourite" (2018) del cineasta griego Yorgos Lanthimos, donde redondeó un trío femenino de muchos quilates junto a Olivia Colman y Rachel Weisz.

Y también tuvo tiempo de estrenarse en la televisión de la mano de Cary Joji Fukunaga ("Beasts of No Nation", 2015) con la serie limitada de Netflix "Maniac", en la que apareció acompañada por Jonah Hill y Justin Theroux.

Entre sus proyectos futuros sobresale "Cruella", cinta de Disney en la que Stone interpretará a la malvada Cruella de Vil de "One Hundred and One Dalmatians" (1961).

