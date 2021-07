Aparentemente Scarlett Johansson ha iniciado con una polémica en contra de Disney, pues ahora es Emma Stone quien conideraría demandar a la compañía debido a que estrenó “Cruella” en Disney+ en lugar de dejar la exclusividad en la pantalla grande.

Mat Belloni, ex director de The Hollywood Reporter, reportó que Stone tomaría la misma decisión de Johansson, al no seguir el contrato que se tenía con la compañía, repercutiendo sus ganancias por la taquilla en cines.

Este jueves, los abogados de Johansson presentaron una demanda a la Corte Superior de Los Ángeles, quienes alegan que el contrato se rompió cuando Disney y Marvel estrenaron “Black Widow” en Disney+ y no exclusivamente en cines como se había acordado.

La medida “deprimió las ventas de entradas” para la actriz, quien iba a recibir una compensación económica vinculada a la taquilla. “Si alcanza ciertos puntos de referencia, las bonificaciones entrarían en vigor”.

Disney contesta a Scarlett Johansson

Ante esto, Disney criticó la denuncia que Johansson presentó y acusó a la actriz de ignorar el contexto excepcional de la pandemia del coronavirus.

"Esta denuncia es especialmente triste y angustiante en su cruel indiferencia a los efectos horribles, prolongados y globales de la pandemia del coronavirus", afirmó. "Disney ha cumplido totalmente el contrato de Johansson. Es más, el estreno de 'Black Widow' en Disney+ con un acceso premium ha ampliado significativamente su capacidad de ganar una compensación adicional por encima de los 20 millones de dólares que ha recibido hasta la fecha", añadió.

Con información de EFE.

***

AC