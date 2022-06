Elvis: ¿Rami Malek convenció a Austin Butler para dar vida al "Rey del rock and roll"?

La nueva película biográfica sobre Elvis Presley se encamina para ser una de las grandes ganadoras de la próxima edición de los Premios Oscar, y aunque el filme dirigido por Baz Luhrmann ha causado ovaciones en los principales festivales como el Festival de Cine de Cannes, ante el gran trabajo que hizo Austin Butler, quien da vida al “Rey del Rock and roll”, el protagonista confesó haber dudado sobre la decisión de aceptar el papel y ser duramente criticado.

“Sientes esa conexión y sientes cómo puedes tocar con el público”

Austin Butler, durante sus entrevistas de promoción, detalló al medio ET que una charla fue clave para sentirse seguro sobre la interpretación que podría dar a Elvis Presley, destacando que el actor Rami Malek lo animó a seguir con el proyecto sin importar las críticas que pudieran venir, pues hay que recordar que Malek vivió fuertes ataques cuando se supo que él sería el responsable de reencarnar a Freddie Mercury, en su etapa con la banda inglesa Queen, papel que le valió un Oscar, un Globo de Oro y el BAFTA, entre otros reconocimientos como Mejor Actor, en 2019, al protagonizar la adaptación biográfica “Bohemian Rhapsody”.

“Me dijo: ‘¿Sabes qué? Esos días probablemente acabarán convirtiéndose en tus días favoritos’. No podía tener más razón en eso. Yo estaba aterrorizado cada vez antes de salir ahí”, dijo Austin Butler al referir el gran esfuerzo emocional y físico que le implicó dar vida a Presley no sólo al retratar sus momentos personales más complicados en su vida cotidiana, pues replicar el energético estilo de Elvis sobre el escenario fue de los principales retos para ofrecer una adaptación realista y apegada al concepto artístico del intérprete de “Jailhouse rock” con su vestuario y forma de bailar.

“Pero Elvis también lo dijo. Esas primeras canciones, una vez que las haces y te das cuenta de que nadie me va a tirar una piedra, todo está bien. Entonces sientes esa conexión y sientes cómo puedes tocar con el público. Había días en los que no quería que se acabara el día”, añadió el californiano Austin Butler, quien gozaba de una fama en el público juvenil al participar en proyectos como “iCarly” y “Zoey 101”, así como producciones para un público adulto en “Once Upon a Time in Hollywood”.

El largo camino para ser Elvis

Austin Butler es conocido por sus papeles en “iCarly”, “Zoey 101” y "Once Upon a Time in Hollywood". AFP / ARCHIVO

Los momentos de pánico para Austin Butler no sólo se debieron a la caracterización que tuvo que hacer para ofrecer una versión realista de Elvis en su ascenso a la fama y polémicas dentro y fuera del escenario, pues los retrasos y la larga espera para saber que él sería el protagonista sumaron una carga de presión al actor, que también está anunciado para formar parte de la secuela de “Dune”.

Desde 2014 se filtraron rumores sobre la posible adaptación que Baz Luhrmann tenía en mente, pero hasta 2019 se confirmó que aún se seguía a la búsqueda del actor ideal para dar vida a Elvis, aunado a la presión que se sumó ante la idea de que Harry Styles sería el candidato en la mira para interpretar a Presley ante sus dotes vocales y dominio sobre el escenario.

Tras el estreno de la película y enfrentar retrasos en su rodaje por la pandemia por COVID, el director Luhrmann reveló que Harry no había obtenido al papel al ser una figura ya icónica para el público y con un estilo ya definido sobre el escenario y su propuesta sonora, resaltando además que Austin Butler también tenía el suficiente potencial para llevar a la pantalla una adecuada versión del “Rey del Rock and Roll”.

AC