Elton Jhon y más artistas hacen tributo a Mac Miller

Artistas como Elton John, Liam Gallagher y Childish Gambino han expresado su sentir e hicieron tributo al rapero Mac Miller, quien falleció el pasado 7 de septiembre de una aparente sobredosis.

El cantautor y pianista británico Elton John dedicó al cantante de 26 años “Dont Let The Sun Go Down On Me” durante un concierto que ofreció en Pensilvania.

El ex vocalista de Oasis, Liam Gallagher se presentó en Lollapalooza en Berlín y al comenzar la interpretación de la canción “Live Forever” el cantante dijo: “Me gustaría dedicar esta canción a un chico que acaba de morir, Mac Miller”.

Liam Gallagher dedicated Live Forever to Mac Miller in Berlin today pic.twitter.com/532gfO8vk3 — Mainly Oasis (@MainlyOasis) 9 de septiembre de 2018

El cantante estadounidense Donald Glover, mejor conocido como Childish Gambino habló sobre la amistad que mantuvo con Miller y le dedicó la canción "Riot".

"Era tan bueno. Era el chico más dulce, era muy bueno. Y los dos fuimos músicos nacidos del internet. Muchas críticas decían, ‘Ese tipo blanco y sensible, este tipo negro y sensible’. Solíamos hablar de cosas. Este chico realmente amaba la música"

"Mi corazón está roto y creo está bien al sentirme triste porque quiere decir que él era especial, que tuvimos momentos especiales. Todos en este lugar merecen eso. Sólo quiero decir ‘Te amo, Mac’, decirte que te amo y que esta canción es para él, porque a veces pienso que ya se quería ir”, finalizó Gambino.

El rapero Mac Miller, cuyo nombre real era Malcolm James McCormick, fue encontrado muerto en su casa de San Fernando Valley, California, así lo reportó la revista "TMZ".

Hasta el momento las autoridades no han dado un reporte oficial del deceso.

Ariana Grande, quien fue su pareja durante dos años, publicó en Instagram una imagen del músico en blanco y negro como muestra de solidaridad. La publicación de Grande se llenó de algunas palabras ofensivas que la culpan del fallecimiento del cantante. Hasta ahora ella no ha dado ninguna declaración ante los medios.

JB