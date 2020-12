Ellen Page, de "The Umbrella Academy", anuncia que es transgénero

Ellen Page, conocida por su papel en la serie de Netflix “The Umbrella Academy” y protagonizar “Juno”, anunció este martes que es una persona transgénero, por lo que ahora su nombre es Elliot Page.

Fue a través de redes sociales que Elliot se abrió a sus fans para dar la noticia describiéndose a si mismo como no binario, por lo que sus pronombres son “él/ellos”.

“Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot”, escribió el nominado al premio Oscar. “Me siento afortunado de estar escribiendo esto. Estar aqui. Haber llegado a este lugar de mi vida. Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo. Muchos en la comunidad trans me han inspirado infinitamente. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria ”.

Page detalló que le encanta ser trans, por lo que no importan las críticas que vengan de otras personas. “Cuanto más me mantengo cerca y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero”, dijo.

Además, mandó su apoyo a todos aquellos que se encuentran en su misma situación y sufren de acoso, autodesprecio, abuso o amenazas todos los días.

“Te veo, te amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor”, subrayó.

Elliot Page —antes Ellen Page— es un actor, activista y productor de 33 años oriundo de Canadá. Es conocido por sus papeles en filmes como “Pit Pony”, “Juno” (donde recibió una nominación al Premio Oscar), “X-Men”, “El Origen” y la serie “The Umbrella Academy”, de Netflix.

AC