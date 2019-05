Elizabeth Guindi, mujer sin ataduras

En mejor momento no pudo llegar “Doña Teresa” a la vida de Elizabeth Guindi, pues dar voz a una mujer dispuesta a liberarse del machismo pasivo es algo que la motivó a sumarse al elenco estelar de “Doña Flor y sus dos maridos”, la más reciente teleserie de Televisa en la que la experimentada artista exhibirá el empoderamiento femenino desde el hogar.

La actriz que también ha participado en producciones como “Sr. Ávila”, expresa las expectativas desde el otro lado de la televisión, desde la trinchera de la actuación. Se dice satisfecha por el cambio de tendencias de consumo que entre los espectadores, tanto de aquellos que disfrutan series como quienes asisten a los cines. Un público que considera cada vez mejor informador y con más expectativas.

“Creo que la telenovela o teleserie está luchando contra muchos obstáculos, no solo existen plataformas como Netflix, también están otros formatos como YouTube, son muchos modelos de consumir, pero sigue de pie un público cautivo al que le encantan las telenovelas. Cuando Jorge Amado escribió esta historia fue un boom y hasta tuvo película, fue un éxito rotundo en el mundo y es algo que sigue tan vigente porque toca temas populares como esa figura del pueblo mágico, con sus tradiciones, los chismes y el fanatismo”.

Confiada en que “Doña Flor y sus dos maridos” cautiven por completo al público mexicano y latino en Estados Unidos, Elizabeth Guindi destaca que si bien la historia parte de una tragicomedia, los personajes muestran variedad y frescura con la plena capacidad de representar situaciones actuales, como lo son el empoderamiento femenino a través de personalidades e historias de vida como la de “Doña Tere”, quien si bien es aficionada al chisme y pareciera ser una molestia para los demás, detrás de sí tiene la fuerza para inspirar amor y compromiso.

“Creo que todos conocemos a alguien como ‘Doña Tere’, que juzga, a la que no se le detiene la lengua, pero también se da cuenta que eso no es importante, que lo es verdaderamente valioso es lo que está en su vida, se da cuenta que está sometida, que tiene por pareja a un macho que no la escucha por más que ella quiere avanzar. ‘Tere’ logra poner un alto con todo y su inseguridad, tiene un proceso de liberarse”.

Persigue nuevos proyectos

Conforme los capítulos de “Doña Flor y sus dos maridos” avanzan, Elizabeth Guindi se sumará en próximos meses a los estrenos de proyectos fílmicos como “Dos veces tú” bajo la dirección y ópera prima de Salomón Askenazi y uno más encabezado en la producción por la también actriz Martha Higareda en “Todas caen”, mismo que está proyectado para estrenarse en septiembre, y que se espera llegue bajo el género cómico.