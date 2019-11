Elizabeth Banks dirigirá y protagonizará "Invisible Woman"

La actriz, directora y productora estadounidense Elizabeth Banks, quien recientemente estrenó el reboot de “Los Ángeles de Charlie”, ya planea su siguiente proyecto: “Invisible Woman”.

Se trata de una producción que forma parte de la nueva estrategia de Universal Pictures, en la que “resucita” a los monstruos clásicos bajo la visión única de diferentes cineastas.

Es por ello que además de dirigir y protagonizar el largometraje, Banks también es coguionista junto con Erin Cressida Wilson (The Girl on the Train) y Max Handelman. También producirá la cinta junto con Max Handelman, con quien trabajó en Pitch Perfect y Los Ángeles de Charlie.

De acuerdo con Variety, los detalles de este filme se mantienen en secreto, sobre todo porque en 2020 llegará a los cines The invisible man; sin embargo, se sabe que las tramas serán completamente diferentes y nada tendrán que ver entre ellas.

Elisabeth Moss es la protagonista de la mencionada película e interpretará a la viuda de un marido abusivo, quien aún teme de él y piensa que puede estar cerca, sólo que nadie puede verlo.

Como parte de su estrategia para dichas historias, Universal trabaja además en "Dark army", un proyecto que incluirá a los personajes de su librería clásica de monstruos y figuras originales, creados por Paul Feig.

AC