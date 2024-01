Elenco de "El Roomie" llega a Guadalajara

El próximo 18 de enero se estrena en salas del país, la pelicula mexicana "El Roomie", protagonizada por José Eduardo Derbez, Fiona Paloma, Giuseppe Gamba, Herly y Leticia Calderón, la cual es dirigida por Pitipol Ybarra. A propósito del lanzamiento, el elenco visitó Guadalajara para promover esta comedia que promete robar risas y diversión.

José Eduardo interpreta a "Ró', un roomie que trata de resolverle la vida a los demás, pero tiene un gran defecto, no paga la renta, solo permanece en la vida de los que le rentan su departamento por dos meses y luego se desaparece, pero esta vez no ocurrirá lo mismo cuando conozca a "Vivi" (Fiona Palomo), una escritora que necesita volver a sentirse creativa.

"Esta es una película muy completa y muy divertida, tiene todo, te vas a sentir muy identificado con los personajes porque cada uno es muy divertido, además hay una muy buena historia que es para toda la familia y la gente la va a gozar muchísimo, saldrá (de la sala de cine) con muchas emociones y ya nos dirán a través de redes sociales que les pareció la película ", comparte José Eduardo.

José Eduardo Derbez interpreta a "Ró'.EL INFORMADOR/A.NAVARRO

Herly por su parte incursiona en el cine con esta película donde interpreta a "Dulce", una joven que hace la dinámica de las citas a ciegas para que quienes buscan roomie, encuentren sus mejores opciones. La influencer y tiktoker señala que ha sido una gran experiencia para ella participar en esta comedia.

"Estoy muy emocionada y muy feliz de ser tomada en cuenta para este proyecto, creo que es súper bonito, y con estas grandes estrellas yo me siento muy honrada de estar con este cast con el que sigo compartiendo. Este fue un gran reto y les va a encantar, siento que es una película para toda la familia y todas las edades".

Giuseppe Gamba, es "Mauro", un joven encantador, quien es el representante de "Vivi" y la motiva a que encuentre nuevas ideas para su próximo libro. El actor en esta ocasión deja de lado su perfil de galán, para transformarse en divertido hombre de la comunidad LGBT.

"De alguna manera cada individuo es alguien particular y en ese sentido, 'Mauro' precisamente es un tipo que vive su vida de una manera muy particular, es un ser muy original, muy quitado de la pena y muy orgulloso de ser él mismo, portando sus colores, su bandera y sus sentimientos".

Giuseppe Gamba, es "Mauro", divertido hombre de la comunidad LGBT. EL INFORMADOR/A. NAVARRO

Para esta película, Eduardo y Herly aprendieron lengua de señas, una tarea ardua para darle veracidad a sus personajes, pues el mejor amigo de "Ró", "Guille", interpretado por Irving López, quien es sordo y además se convierte en el pretendiente de "Dulce", interpretada por Herly. Destacó José Eduardo que uno de los retos fue sincronizar la mente con las manos para poder practicar la lengua de señas, además de que pasó por dolores de cabeza por lo mismo, por lo que le aconsejó a su coach mantenerse hidratado para justo evitar eso y retener mucho mejor lo aprendido.

"Fue un poco complicado para quienes interactuamos con Irving, pues había que aprenderse las escenas y hablarlas en lengua de señas, así que hubo una parte compleja, pero también fue muy divertido, todos aprendimos muchísimo".

Además, también en la cinta interactúa con una mascota, por lo que también tuvo que tomar especial atención para hacer sus escenas con el perrito. Por si fuera poco tanto él como Giuseppe tuvieron que aprenderse una coreografía para poder desarrollar una escena donde hacen un performance con la canción "Cinco minutos" de Gloria Trevi.

"A mí me gusta mucho bailar, pero no me gustan tanto las coreografías, no me gusta tanto que me digan cómo bailar. Y la verdad es que la pasamos muy bien, nos divertimos mucho, el baile al final te ayuda mucho a contar una historia desde otra manera. Y es que donde más tiempo pasamos José Eduardo y yo creando, fue ahí".

Finalmente Herly, destaca que como actriz principiante, el reto para ella fue entender las intenciones del personaje, "que la gente te vea distinto a quien eres en redes sociales o de donde te conozcan, pues a la hora de representar a un personaje tienes que ofrecer otra perspectiva y quizá otro color a la voz, siento que la gente me verá muy distinta a lo que hago en redes y eso está padrísimo".

Herly incursiona en el cine con esta película donde interpreta a "Dulce". EL INFORMADOR/A.NAVARRO

SINOPSIS

"Vivi" (Fiona Palomo), es una joven escritora que se ve obligada a buscar un roomie para pagar la hipoteca de su departamento. Lo que ella no sospecha es que "Ró" (José Eduardo Derbez), el supuesto compañero perfecto que encontró, tiene un peculiar estilo de vida: nunca paga renta.

A pesar de que "Vivi" descubre a "Ro", decide abrirle las puertas de su casa y de su vida porque sus artimañas la llevan a reencontrarse como escritora y tanto ella como su roomie van a descubrir su real valor.

