"Cumplí mi sueño de ser boxeador en ficción, siendo fanático de Rocky Balboa, este es mi momento", dijo el actor Memo Villegas, quien protagoniza la película V de Víctor .

El largometraje, que actualmente está en salas de cine, se centra en Víctor, un exboxeador que truncó su carrera deportiva y se dedica a otros trabajos para sobrevivir.

Sin embargo, su hija se entera de su pasado como famoso luchador y lo impulsa para que se vuelva a subir al ring, con el apoyo de un veterano del asilo en donde trabaja.

El también comediante comentó que, para encarnar a este personaje, entrenó con el boxeador profesional Jonathan, "Maravilla", Alonso, quien además participa en la historia como su rival: "El Toro".