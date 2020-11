Elecciones USA 2020: Kanye West anuncia que buscará la presidencia en 2024

Kanye West anunció a través de Twitter que buscará la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de 2024, en un segundo intento por llegar a la Casa Blanca tras su fallida campaña de este año ante Donald Trump y Joe Biden.

El rapero compartió una fotografía del mapa electoral de EU durante las votaciones de este martes donde aparece en el centro y con cara sonriente, con la promesa de volver.

“KANYE 2024”, escribió.

Durante estas elecciones, donde Kanye West sólo apareció en las boletas de Iowa, Arkansas, Colorado, Oklahoma, Vermont, Utah, Idaho, Minnesota y Tennessee, fue la primera en la que el cantante participó con su voto, y fue para él mismo.

“Dios es muy bueno. Hoy voy a votar por primera vez en mi vida por el presidente de los Estados Unidos, y es por alguien en quien realmente confío… en mí”, presumió West en redes sociales.

