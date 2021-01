El rock sigue vivo gracias a Slo Blow

La escena mexicana de rock tiene una nueva propuesta, con Slo Blow, un supergrupo que nació con la unión de músicos provenientes de cuatro bandas ya clásicas en el rock nacional: Manuel Suárez en guitarra y voces (de Guillotina), la batería de Levith Vega (Haragan y Cía), Yahir Vega al bajo (Radio Kaos) y Tavo Limongi en la guitarra (de Resorte). Slo Blow se formó previo a la pandemia, cuando grabaron un EP de cuatro canciones poco antes de la muerte de Tavo, guitarrista de Resorte.

Vía telefónica, Manuel Suárez platicó de esta unión musical: “Todos nos conocíamos desde antes, pero en realidad no habíamos tocado juntos. Había hecho algún palomazo con Levith, pero fuera de eso nada. Había mucho respeto entre nosotros, por un lado, y por otro lado este deseo compartido de hacer rock and roll juntos. En una plática con unas chelas planeamos vernos para tocar, a ver qué pasa”.

El primer sencillo que ya lanzaron se titula precisamente “Rock N Roll”, un tema que sirve como declaración de principios de su sonido y vocación rockera. La canción la escribieron en su primera sesión para ensayar: “Lo hicimos y al cabo de dos rolas había salido una rola, que es la que estamos presentando”. Tras varias semanas completaron el material del EP, cuyas canciones irán lanzando en los próximos meses.

Luego de completar las grabaciones comenzó la pandemia y al poco tiempo falleció Tavo a causa de un infarto, el 1 de mayo. La siguiente canción que lanzarán como sencillo tiene su letra y voz, pues es la única que Manuel no canta. Con el título de “Diablo”, el tema “Tiene una cosa muy padre, la canta Tavo, cada vez que la oímos se enchina la piel. Es también su letra. Es una rola que habla sobre la importancia de no dejar que las cosas pasen antes de hacer lo correcto, tomar decisiones cuando las tenemos que tomar. Si esperamos no hay vuelta atrás”.

Después compartirán “Revés”: “Creo que es la más noventera de todas, tiene un rollo de armonías en las voces, algo medio ‘aliceinchainoso’”. Otro tema del EP es “Se acaba el tiempo”: “Va en ese rollo también, hacer las cosas antes de que sea demasiado tarde”.

A la par de la presentación de Slo Blow con el lanzamiento de los sencillos, los integrantes planean continuar la producción de nuevo material: “Ahora lo que vamos a trabajar es mientras salen los sencillos y en lo que se acaba la pandemia vamos a integrar a un nuevo guitarrista, con ese integrante queremos seguir componiendo y sacando cosas. Todos nos estamos muriendo por tocar en vivo”.

Aunque cada uno de los grupos de los que provienen tiene su estilo, hay afinidades en sus raíces musicales, además de la constante coincidencia en festivales y conciertos. Sobre ello, el músico recordó. “Sobre todo con Resorte y Radio Kaos, son bandas con las que siempre alternamos con Guillotina. A Tavo lo conocí en 1994: Resorte y Guillotina tocaron juntos al menos una decena de veces. Con Haragán no tanto, aunque si me acuerdo de una tocada en el Deportivo del IMSS”.

De esas raíces comunes en las influencias, Manuel apuntó: “Creo que todo el rock clásico, nos gusta a todos. Donde coincidimos más es en toda la música de los noventa, nuestra generación. Fue también cuando nacieron todas estas bandas que integramos”.