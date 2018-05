El ojo creativo de Rodrigo Prieto

Nominado a dos premios Oscar, el mexicano Rodrigo Prieto es hoy uno de los fotógrafos de cine más importantes en Hollywood. Su nombre se convirtió en un referente de éxito cuando obtuvo una nominación por “Secreto en la montaña” de Ang Lee en 2006 y en 2017 repitió la hazaña con “Silence” de Martin Scorsese, ambos filmes por Mejor fotografía. Hoy, junto con otros mexicanos como Guillermo del Toro, Emmanuel Lubezki, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, forma parte de un grupo de mentes creativas que impactan en el cine internacional.

Rodrigo ha estado inmerso en el cine desde décadas atrás, desde cintas nacionales como “Un embrujo”, “Sobrenatural” y “Amores perros”, entre muchas otras y cuando pareciera que una figura de su altura ya ha hecho todo en la vida, comparte en entrevista que no es así, que siempre está en constante aprendizaje”.

“Me pasó hace un año quizá donde leí algo escrito acerca de mí donde decían que yo era un fotógrafo veterano y yo me preguntaba, ‘¿A qué hora pasó esto?’ Como que no hay un momento en donde ya tienes experiencia. Yo del trabajo que hago día a día me siento inexperto todavía, llego y les aprendo mucho a mis colegas, a mi asistente de cámara, a toda la gente que trabaja conmigo como mis ayudantes de iluminación. Entonces, trato de mantenerme como con esa perspectiva de aprender y de tomar riesgos, porque a veces podría ser fácil irte por una ruta que ya conoces, te sale bien y tienes buenos logros, pero creo que eso es peligroso, pero creo en realidad eso no me pasa porque siempre estoy curioso, buscando que más se me puede ocurrir”.

—¿Le gusta llevar su labor más artesanalmente o también se nutre mucho de las nuevas tecnologías?

—Ahora es un momento muy interesante para mí porque justamente he tratado de encontrar un balance entre la manera de hacer cine con celuloide y técnicas que se han usado por 100 años o más, y sí, exactamente con las nuevas tecnologías, no solo de cámaras digitales, también de postproducción y efectos visuales, incluso participé en un proyecto con Terrence Malick de 3D virtual, de una cámara que fotografía un espacio en tercera dimensión a 360 grados. Entonces, es totalmente distinto a lo que he hecho en mi vida y también él. Procuro mantenerme al tanto de lo que ocurre, usar las técnicas nuevas y adaptarlas como a mí me gusta trabajar y seguir combinando en mis películas lo digital con celuloide, excepto en “Passengers” que ahí todo fue digital.

—¿Cómo inicia su proceso creativo desde que lo invitan a ser parte de una película o desarrolla sus propios proyectos?

—Eso también ha ido evolucionando para mí, pero lo primero es tratar de entender el guion y el punto de vista del director. Entender qué es lo que estamos tratando de comunicar con la historia. Para mí la fotografía de cine es subrayar, enfatizar y resaltar todas estas cuestiones que se quieren comunicar a nivel visual. Y una vez que he entendido la perspectiva del director, empiezo a hacer una investigación visual y generalmente lo hago a través de libros de fotografía fija, también busco inspiración en artes visuales y le presento al director una serie de imágenes que me recuerdan o me remiten a ciertas escenas y momentos dentro de la película, como colores, texturas, composición o luz y entonces ya hablamos del tipo de formato que utilizaremos y filmamos pruebas, vamos escogiendo ópticas, cámaras y tipos de iluminación.

—En este momento son los mexicanos los que están realizando la parte creativa de producción y de dirección en Hollywood, ¿cómo analiza este momento histórico?

—Creo que nos inspiramos entre nosotros mismos, o por lo menos yo puedo hablar de mi experiencia y sí, el ver lo que han estado haciendo colegas como Lubezki y Navarro me inspiró a probar otras cosas, a ir más adelante y ver que sí se puede. Recuerdo cuando vi los primeros trabajos de Lubezki como ‘Bandidos’, veía que sí era posible hacer otro tipo de fotografía en México.

—¿Qué le significan a usted las nominaciones al Oscar?

—Es muy emocionante la verdad. Especialmente porque es un fenómeno social, a mucha gente le emociona esto de los Oscar. En sí no creo que tenga un significado mayor que otras cosas, la verdad es que cuando ves las películas que han ganado el Oscar, muchas veces no son tus favoritas, las que recuerdas son las que te han llegado. Entonces, mi intención en la vida es hacer esas cintas, no necesariamente las que ganen premios, pero sí para divertirme.

Con nuevos proyectos en mente

“The Irishman” es la nueva película de Prieto donde trabaja de nuevo con Scorsese, la cinta está en postproducción y la protagonizan Al Pacino, Robert De Niro y Anna Paquin. La cinta es grabada principalmente con celuloide, pero también en digital y al parecer podría cambiar de nombre a “I heard your paint houses”. Rodrigo señala que le interesa dirigir una cinta, pero apenas está en proceso de investigación para guion.

Recientemente Oliver Stone lo invitó a trabajar en un documental sobre Vladimir Putin, el presidente de Rusia. “Esto ha sido increíble, ir hasta este país, son cosas que a nivel fotográfico no necesariamente es una propuesta mía, pero sí es una experiencia de vida increíble. Hace poco hice una entrevista con Kanye West, la iluminé e hice la cámara, yo no hago estas cosas pero fue una experiencia interesante”.

SABER MÁS

Abre diálogo con nuevos talentos

El cinematógrafo estuvo el pasado fin de semana en las instalaciones de PALCCO en el evento Canon ZOOMiN Project donde dio una charla a los jóvenes interesados en los medios audiovisuales de cómo él se ha abierto paso en el mundo del cine, sobre todo en la fotografía donde ha compartido créditos con figuras como Terrence Malick, Martin Scorsese y Ang Lee, entre otros.

“Me entusiasma y me alimenta cuando estoy alrededor de jóvenes que están queriendo empezar en el mundo de la fotografía, me recuerda a cuando yo empezaba. Tengo cosas por compartir y cosas por enseñar, pero ellos también a mí me dan lecciones”.