Martin Scorsese y su Princesa de 50 mil euros

Con 75 años de edad, el director de cine estadounidense Martin Scorsese es sin duda una de las figuras más importantes del cine contemporáneo, tal es así que ayer se dio a conocer que fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes.

“El cine es sobre lo que está dentro del marco y lo que está fuera”.

Según el fallo del jurado, Scorsese es “uno de los creadores cinematográficos más destacados del movimiento surgido en los setenta denominado “Nuevo Hollywood”. De hecho, el jurado describió su trabajo como trascendente y una mezcla de maestría innovación y clasicismo.

El premio, dotado con 50 mil euros (61 mil dólares), es el primero de los ocho que se entregan, incluyendo: Ciencias Sociales, Deportes, Investigación Científica, entre otros, los cuales se entregarán en una ceremonia presidida por los Reyes de España en otoño.

Obsesión con la cámara

Scorsese es autor de títulos imprescindibles del cine y ha ganado desde el Oscar hasta la Palma de Oro de Cannes; y pese a ello, sigue con la misma obsesión que en sus comienzos en el cine: el lugar dónde situar la cámara.

Es la clave para hacer una buena película, en opinión de este maestro del cine, que ha navegado con brillantez por todo tipo de géneros, desde el drama a la comedia, el thriller o hasta el musical. Y en todos los casos, lo más importante es el encuadre, lo que luego el espectador verá en la pantalla.

Una obsesión que demuestra el cuidado por los detalles de un director nacido en Queens (Nueva York) en una familia de origen italiano —sus abuelos eran de Palermo— y que aunque deslumbró con sus primeras películas, no logró su primer (y único) Oscar hasta 2007 por “The Departed”.

El Lobo de Wall Street. El director llevó a la pantalla la historia real de Jordan Belfort con la actuación protagónica de Leonardo DiCaprio. ESPECIAL

Fue un reconocimiento tardío para un cineasta que ha marcado como pocos la historia del cine y que ha logrado que a sus órdenes algunos actores hicieran las mejores interpretaciones de sus carreras.

Es el caso de Robert de Niro (”Raging Bull” o “Taxi Driver”), Liza Minelli (”New York, New York”), Ray Liotta (”Goodfellas”), Leonardo DiCaprio (”Gangs of New York”), Michelle Pfeiffer (”The Age of Innocence”), Sharon Stone (”Casino”) o Tom Cruise (”The Color of Money”).

En esta última película hasta logró que Paul Newman, otro de los eternos olvidados de la Academia de Hollywood, lograra su primer Oscar a los 61 años.

Menos de los necesarios

Mientras que los actores de Martin destacaban en papeles complejos —algunos de ellos escritos por el cineasta—, su trabajo como director tardó en ser reconocido por Hollywood.

Para cualquier otro cineasta, tener en su haber un Oscar, dos Globos de Oro, dos Emmy o tres BAFTA, sería un éxito brutal, pero para un director que ha realizado algunas de las más grandes películas de la historia del cine, estos premios saben a poco.

Más teniendo en cuenta que con “Ranging Bull” ya logró una Palma de Oro del Festival de Cannes en 1976.

Era su quinto largometraje, tras otros títulos que ya le habían hecho destacar como “Mean Streets” (1973) o “Alice Doesn’t Live Here Anymore” (1974).

Aunque deslumbró con sus primeras películas, el director no logró su primer (y único) Oscar hasta 2007 por “The Departed”. ESPECIAL

Era junto a Francis Ford Coppola, uno de sus grandes amigos, el cineasta más destacado de aquellos años setenta que dieron grandes nombres al cine.

Encadenó películas que con el paso de los años han ido aumentando su peso en la historia del cine, especialmente por sus personajes atormentados, difíciles y llenos de matices.

A nivel personal, el único momento oscuro en la vida Martin fue una depresión de la cual le tomó tiempo salir. En aquella época se casó con Isabella Rossellini, la tercera de sus cinco esposas; todo esto en una serie de uniones y divorcios que le han atormentado por su declarada fe católica.

Pero más allá de su religión, lo que este neoyorquino ama más es el cine. El que ha hecho desde el corazón y con la cámara puesta en el lugar adecuado. “El cine es sobre lo que está dentro del marco y lo que está fuera”, asegura.

Pandillas de Nueva York. Otro gran éxito del cineasta. ESPECIAL

MÁS OBRAS

Además del cine

• Documental sobre Bob Dylan.

• Documental sobre los Rolling Stones.

• Documental sobre George Harrison.

• Videoclip del tema “Bad”, de Michael Jackson.

NO TE LAS PUEDES PERDER

Las 10 cintas indispensables de Scorsese

• “Taxi Driver”.

• “Cabo de Miedo”.

• “Casino”.

• “El lobo de Wall Street”.

• “Los infiltrados”.

• “Buenos muchachos”.

• “La invención de Hugo Cabret”.

• “Pandillas de Nueva York”.

• “El aviador”.

• “La última tentación de Cristo”.