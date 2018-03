El nuevo rostro del cine mexicano está filmando “Fractal”

Originaria de Tijuana, Ruth Ramos radica en Guadalajara, donde estudia artes escénicas en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. En la pantalla grande tuvo su debut con el largometraje “La región salvaje”, cinta premiada del director Amat Escalante. En el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara estrenó su segundo largo, “La incertidumbre”, con dirección del tapatío Haroldo Fajardo. Además del cine, Ruth ha incursionado en el teatro y el performance, con el colectivo Arrogante Albino.

Actualmente, Ruth Ramos se encuentra en la Ciudad de México para trabajar en su tercer largometraje, la ópera prima de la directora Mariana González que llevará por nombre “Fractal”: “Estudió cine en Londres o Nueva York. Justo a ella la conocí en el FICG pasado (edición 2017), en los talleres de Talents. Ella estaba en el taller de guion. Entrando el año me habló y me comentó que ya tenía la producción lista”, comparte en entrevista.

De la trama de este próximo filme, adelantó: “Es una historia muy padre: unos chavitos que están buscando a una amiga que se perdió después de una fiesta. Tiene un ritmo muy interesante esta película”. Ruth estuvo en el taller de actuación en Talents, programa del FICG de profesionalización de jóvenes talentos.

El inicio de su carrera

En su primera película, “La región salvaje”, Ruth interpreta a ‘Alejandra’, una joven esposa engañada que conocerá a una mujer que la llevará con una misteriosa criatura en medio del bosque. En esta película de Escalante, la particularidad son también los efectos especiales en algunas de las escenas, que difieren de la realidad retratada en “La incertidumbre”: “Para hacer esas escenas con los efectos especiales de la criatura tuvimos que ensayar muchas veces. Era mucho trabajo de sincronización entre lo que hacía el crew y mis movimientos”.

Ruth realizó el casting para “La región salvaje” por insistencia de amigas suyas. De su inclusión en el proyecto de “La incertidumbre”, Ruth recordó: “Fue justo cuando terminamos de rodar en Guanajuato (‘La región salvaje’). Tengo una amiga que estudia cine en el CUEC (Centro Universitario de Estudios Cinematográficos). Con ella participé en un corto; me hizo un casting, a principios del 2015: lo subió a Vimeo y lo dejó colgado. Haroldo tenía su contacto y lo vio, le interesó. Me habló y le dimos unas leídas al guion, unos ensayos y así se dio el trabajo”.

De su experiencia con el director, anotó: “Recuerdo que lo primero que me dijo Haroldo es que buscaba que fueran personajes orgánicos. Una de las cosas que le gustaba de eso era que la manera en que preparó el guion era justo así: personajes y contenidos orgánicos. Es un personaje pequeño, secundario, pero de cualquier manera es mi segundo largo y me da otra perspectiva. Porque la primera fue con Amat, con los efectos especiales y con un personaje muchísimo más complejo que el de Cecilia (‘La incertidumbre’), que sí fue complejo, pero en otro grado”.

Otra mirada que aporta trabajar en un segundo largometraje es el hecho de que Amat y Fajardo son directores distintos: “Coinciden un poco por los personajes contenidos: Haroldo me comentaba que le gustaba eso de Amat, la manera en que presenta a sus personajes. Pero en cuanto a temáticas y estética es distintos”.

PARA CINÉFILOS

¿En dónde la has visto?

Además del teatro y los largometrajes, Ruth Ramos ha participado en tres cortos: “Coamil” (2017, dir. Uri Espinosa Cueto), “Mariachi Nights” (2016, dir. Nancy Cruz Orozco) y “Crónica Marciana” (2017 dir. Silvana Lázaro).

Trabajar en dos frentes

Para la actriz, actuar frente a la cámara y en el escenario son dos experiencias distintas: “Hay muchísimas diferencias. En mi caso tuve la experiencia primero en cine. Ahora me estoy metiendo más a lo escénico, pero sigo haciendo cine. Trato de tener muy presente que son dos energías diferentes, dividirlas. Con lo que me he topado con los compañeros es que se acostumbran mucho a estar en cine o a estar en teatro. Una vez que cambian o que les llega un proyecto es muy difícil o les cuesta adaptarse a ese otro medio. Yo me siento cómoda porque he tenido la oportunidad de moverme entre los dos ámbitos”, comentó.

En cuanto a su trabajo con el colectivo Arrogante Albino, Ruth comentó que “Tenemos varios proyectos, yo he hecho más performance con este colectivo… Recientemente, nos ganamos una beca para hacer un laboratorio en Barcelona, en conexión con Guadalajara. Una parte del colectivo se queda aquí, otra se va”. El colectivo tuvo presencia en Pre-Maco, en febrero pasado: “Presentamos un performance que se llamaba ‘Cómo alejar la culpa de tu casa’. Nos fue muy bien, tuvimos buenas críticas. Hasta ahorita es el último”. Entre otros proyectos a mediano plazo está una residencia en Larva: “Vamos a estar experimentando. Todavía no tenemos el tema que abordaremos, pero nos ganamos ese espacio. En la página publicamos el proyecto”.