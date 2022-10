Si eres de los aficionados al cine de terror, thiller e intriga, la película El niño detrás de la puerta es para ti.

Dirigida por los cineastas David Charbonier & Justin Powell, la historia comienza una noche de inesperados suceso que se convierte en una noche de terror para dos jóvenes adolescentes.

El niño detrás de la puerta. ESPECIAL/DARK SIDE DISTRIBUTION.

Bobby y su mejor amigo Kevin, son dos chicos de 12 años, quienes son secuestrados camino a casa en una extraña vivienda a mitad de la nada.

Bobby logra escapar, pero cuando escucha los gritos de Kevin pidiendo ayuda se da cuenta de que no puede dejar atrás a su amigo.

Bobby regresa al lugar rezando para que su presencia pase desapercibida, mientras evita a su secuestrador, embarcándose en una misión de rescate, decidido a salir con vida junto con Kevin.

El niño detrás de la puerta

(The Boy Behind the Door)

De David Charbonier & Justin Powell.

Con Lonnie Chavis, Ezra Dewey, Kristin Bauer van Straten, Scott Michael Foster, Micah Hauptman.

Estados Unidos, 2020.

XM