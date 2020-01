El lado irreverente de Karol Sevilla

Karol Sevilla, quien tuvo éxito en la serie “Soy Luna” de Disney, comentó vía telefónica sobre su nuevo proyecto “Que se pare el mundo”, el cual servirá de pretexto perfecto para visitar nuestra ciudad: “Estoy muy feliz de poder estar en Guadalajara este 20 de febrero. La verdad estoy de corazón, con mucho cariño, mucho esfuerzo. Me muestro como soy yo, no una artista o a un personaje: sino como la persona, el ser humano. Trato de que siempre sea divertido, de que la gente se olvide de sus problemas. Que cante, que baile, que rompa las reglas. En el show no hay un libreto, eso es lo que lo hace más divertido. Hay muchas cosas y se trata de romper las reglas, los músicos, los bailarines, el público también”. De su visita a Guadalajara, Karol comentó: “Para mí es un orgullo muy grande tener la oportunidad de estar allí, que me abran las puertas. Ya he estado en varios lugares muchas veces, que pueda regresar me llena de felicidad”.

Fueron cerca de cinco años los que Karol estuvo en la serie de “Soy Luna”: “Fue un aprendizaje muy grande. Yo llegué con 15 años a este proyecto, aprendí mucho como persona, como actriz, conocí a gente maravillosa de la que aprendí muchísimo. Tuve la oportunidad de recorrer muchos lugares, tanto de Latinoamérica como de Europa, hablar otros idiomas, conocer más de esos lugares, eso fue la mayor experiencia. Y el reto de tener que interpretar un personaje que practica un deporte que no hacía. Eso fue maravilloso, también vivir en otro país, tener la vida en otro lugar. Y la plataforma tan grande, trabajar con Disney, una gran empresa en la que he aprendido mucho”.

A propósito del reto del deporte en la serie, Karol comentó el reto de su nuevo show: “El más grande es ya mostrarme como solista, no como un personaje. Este tour es retomar lo que soy, mostrar mis canciones, qué es lo que puedo ofrecerles, cantar canciones mías. En un par de días estreno una canción con una transición en el tema de la letra, es un cambio muy grande que el público lo verá. Ya no tengo 15 años, tengo 20, quiero mostrar eso poco a poco, no soy la chica Disney, soy una mujer”.

“Que se pare el mundo” incluye siete músicos, cuatro bailarinas, temas originales, un cóver y un “momento Disney” (“Recordamos ese bello momento de cuando era Luna”, además de los soundtracks que cantó): “Tiene muchas subidas y bajadas emocionalmente: cada canción tiene una historia, un porqué. Siempre trato de contarlo para acercarme más a los fans. Quiero mostrar también que soy una persona normal, no soy la artista que despegue los pies de la tierra”.

Aprende de su doble vocación

Para este 2020 Karol tiene más proyectos paralelos a “Que se pare el mundo”, como un disco y más canciones. “En temas de actuación no tenía interés de regresar, pero han llegado muchas propuestas. Ya me regresó la cosquillita de actuar, estamos tratando de tomar la mejor decisión para mi carrera”.

De su doble vocación, Karol comentó: “Me encanta actuar, pero llegué a un momento en que estuve cuatro años interpretando a un personaje, creo que me cansé un poco. Quise hacer otra cosa, ser yo, cantar. El objetivo ahora es sacar mi música, también porque encontré en la composición la manera de expresar lo que siento, sentimientos que no había mostrado, que no había dicho por querer mantener mi vida privada”.

La mentora

“He tenido la oportunidad de trabajar con gente muy talentosa. Trabajo desde los 6 años, en teatro, televisión. He conocido gente muy grande de la que he aprendido teatro, actuación y música. Pero uno de los grandes ejemplos para mí desde que empecé mi carrera fue Yuri. Tuve la oportunidad de conocerla en Pequeños Gigantes. Fue la primera vez que he llorado ante una celebridad. No soy de las personas que pida foto o les diga que soy su fan. Pero cuando la vi me solté a llorar, le dije lo que sentía y quería decir. Tenemos contacto, vamos a comer. De hecho me dio ropa que ella usó en sus eventos cuando empezaba en la televisión, me la regaló y yo ahora la uso en mis shows. Es como mi madrina, muchas veces se ha sentado a platicar conmigo de todo lo que pasa, lo que hay que tener cuidado, me da muchos consejos”.

Karol Sevilla presenta “Que se pare el mundo” en el Teatro Galerías (Av. Lapizlázuli 3445, Zapopan) el jueves 20 de febrero a las 19:00 horas. Boletos de $400 a mil pesos en Ticketmaster.



JL