“El gran salto”, una mirada al sueño deportivo

Explorar qué hay más allá de una victoria deportiva es parte de la propuesta que el cineasta Jorge Porras plantea en “El gran salto”, documental que muestra los desafíos que enfrentaron los atletas de la familia Rivera Morales en su camino a la clasificación de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016.

Si bien el cine atrapó por completo la vocación de Jorge Porras, el cineasta explica que vivir el deporte en su infancia lo acercó a otros apasionados como los hermanos Luis Alberto, Jorge Eduardo, Edgar Alejandro y Adrián Rivera, con quienes convivió desde entonces siendo testigo del camino que deportistas como ellos, enfocados en el atletismo, emprenden para representar a México en las competencias internacionales pese a las dificultades económicas, complejidades familiares y lesiones que ponen en riesgo la posibilidad de subir al podio.

“En 2013 me reencontré con Luis en Monterrey, donde él estaba estudiando su doctorado y me cuenta muy emocionado todo lo que le estaba pasando, los reconocimientos que estaba recibiendo como el Premio Nacional del Deporte, logros, mundiales, su récord universitario. Me cautivó el dato que en México no hay gente que tenga estudios de doctorado y que haya ido a Juegos Olímpicos”, detalla Porras al destacar cómo suele existir una división entre el desempeño que los atletas pueden tener con la vida académica al tener que decidirse, en la mayoría de los casos, solo por una carrera, la deportiva o la educativa.

“Luis estaba rompiendo ese paradigma, fue lo que me atrapó de inicio para empezar a documentarlo, pero como fue un proceso tan largo, con el pasar de los años me di cuenta que realmente estaba proyectando la historia de los hermanos Rivera, la comunicación que llevan entre ellos, esa competitividad que los ha llevado a tener logros deportivos tan altos”.

Edgar Rivera. Él como sus hermanos fueron acompañados por Jorge Porras para recopilar entrevistas y más de 400 horas de material audiovisual. Cortesía

Los desafíos

Jorge Porras, quien llevará “El gran salto” a la cartelera mexicana a partir de hoy 12 de agosto en Cinépolis en 38 salas a nivel nacional, explica que aunque había seguido puntualmente los retos de los hermanos Rivera, en 2014 comenzó oficialmente la filmación del documental que acompaña a los atletas en las distintas clasificatorias internacionales para obtener un lugar en los Juegos Olímpicos y cómo a la par estos deportistas también emprendían desafíos personales en su formación educativa y familiar.

Hermanos Rivera. A pesar de las dificultades económicas para brillar en el atletismo, pudieron salir adelante y representar a México en distintas competiciones como las Olimpiadas. Cortesía

“Más que una película deportiva, me gusta ese concepto del viaje del héroe, es un documental familiar que tratamos de hacer entretenido, con elementos de cine deportivo, pero más con los elementos de una historia de familia y hermandad. En 2013 llevaba mi cámara para filmar, pero no con la intención de que fuera material para la película, porque ya el rodaje con un director de fotografía, empezó a finales de 2014, conseguimos el apoyo de una empresa para el financiamiento de los viajes”.

Durante ocho años, Jorge Porras, en compañía del fotógrafo Aldo Hernández Flores y con la edición de Aldo Osorio, logró recopilar 400 horas de material audiovisual entre las entrevistas realizadas a la familia Rivera, competencias, procesos de rehabilitación de lesiones y su quehacer académico fuera de las pistas deportivas, creándose así el reto de encaminar una narrativa con la que el espectador pudiera conocer qué hay detrás de lo que viven día a día los atletas de alto rendimiento y su paso por competencias en México, Brasil, Estados Unidos, Canadá y Holanda.

“La película tiene un sistema de cuenta regresiva muy clara para clasificar a Juegos Olímpicos, que tienes una determinada fecha. Ahora ya cambiaron las reglas un poco, pero en ese entonces era dar una marca para clasificar, para nosotros era vital, estar en el momento en que diera la marca y conforme pasó el tiempo -Luis- empezó a ir más competencias muy diversos, eso fue un gran reto de producción, porque era incosteable para ir todos a todos los lugares en la misma semana”.

