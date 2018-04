"El gobierno actual se hace guaje": Eugenio Derbez

Para el actor Eugenio Derbez, el problema en México es que se toma como bandera un hecho como los estudiantes, pero cada uno no modifica en el fondo.

"¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya? El problema está en que nada más decimos, pero no hacemos, ya pasaron los 43 (normalistas de Ayotzinapa), otros miles y miles de muertos, ahora otros tres, cualquier cosa agarramos para tomarla como bandera y decir que ya no soportamos la violencia en este país y me pregunto por qué no hacemos algo", expresó.

"Por un lado matan a tres estudiantes y por otro tenemos un debate presidencial donde todo mundo está queriendo demostrar que es el mejor, (pero) dónde están los que han robado al país, los Duarte (ex gobernadores), dónde los miles de millones de pesos robados", expresó en una mesa redonda con prensa internacional.

Consideró que si el gobierno actual quiere ganar el poder, debe meter a la cárcel a todos ellos.

"Pero se están haciendo guajes porque se están protegiendo entre ellos mismos, los que mataron a los estudiantes están coludidos, hay corrupción, seguramente una orden presidencial haría que los encontraran al día siguiente, pero no lo quieren hacer, hay una impunidad dañando al país", expuso.

DR