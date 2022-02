“El exorcismo de Dios” y el dilema existencial de navegar entre el bien y el mal

Mañana jueves 17 de febrero se estrena la película “El exorcismo de Dios”, cinta de terror dirigida por el realizado venezolano Alejandro Hidalgo. El proyecto, llega a Latinoamérica con una fórmula que espera conquistar a los amantes del suspenso, pues es hablada en inglés y español y tiene un elenco internacional en el que destacan el estadounidense Will Beinbrink, la venezolana María Gabriel de Faría y la mexicana Irán Castillo.

A propósito del estreno, Hidalgo conversa en exclusiva con EL INFORMADOR, compartiendo que es un proyecto al que le tiene mucho cariño, porque el género del terror es su favorito. “Estoy aterrado y emocionado al mismo tiempo, la verdad es que hemos puesto un esfuerzo enorme para lograr una película con gran espectáculo visual, buenos efectos especiales y con una historia que te mueve, que te crea horror, pero que también tiene reflexiones, pero la última palabra es el del público y decidirá si la adopta o si la abraza. Pero este es un emocionante viaje y de eso se trata el cine en general”.

En cuanto a por qué decidir hacer una cinta hablada en español e inglés con el elenco internacional, resalta Alejandro que la intención precisamente es llegar a más audiencias. “La intención fue hacer una película de Hollywood, pero por latinos, con un presupuesto que tal vez era mucho más limitado, pero tratando de jugar con estas limitaciones para poder desatar la creatividad y poder llegar a una película con un valor de producción alto”. Esto ha traído nuevas oportunidades porque al estar rodada en un 90% en inglés, le permitirá llegar a salas de cine selectas en Estados Unidos y también en plataformas digitales, logrando un estreno masivo.

“Yo tengo una gran pasión por el género desde mi infancia, por eso también mi primera película fue un thriller sobrenatural (‘La casa del fin de los tiempos’). Me encantan las películas de terror, no todas, porque muchas solo tienen la pretensión de asustarte y de ser un mero entretenimiento comercial, en ese aspecto me gustan ver películas como ‘El Conjuro’, pero también me gustan los clásicos como ‘Psicosis’ y ‘El exorcista’, y eso fue lo que quisimos hacer, que la cinta tuviera buenos efectos, que te envolviera la atmósfera sonora, que te aterre, pero que al mismo tiempo te cuente una historia humana”.

Debilidades humanas

Efectos bien cuidados. Además de un buen guion, el director procuró darle a la cinta un aire tétrico a través de los efectos especiales. Cortesía

La trama cuenta la historia de “Peter Williams” (Will Beinbrink), un sacerdote estadounidense que trabaja en un pueblo de México, y quien es considerado un santo para muchos feligreses locales. Sin embargo, debido a un exorcismo fallido, guarda un oscuro secreto que lo carcomerá por dentro hasta que tenga la oportunidad de enfrentarse a su propio demonio por última vez.

“Este personaje tiene una culpa que tiene que enfrentar como único medio para poder salvar a las personas que más ama”.

Explica Hidalgo que al hacer una sinergia entre el género del terror y hablar del conflicto de una persona por expiar sus pecados buscaba cuestionar en dónde está Dios y en dónde no está.

“Soy partidario de que cuando caemos en la inconsciencia y cometemos un acto que puede herir a otra persona, estamos sacando la luz que tenemos en nosotros, nos estamos ‘exorcizando de Dios’. Entonces, de ahí nació el concepto, de acompañar al protagonista en su viaje donde él está atormentado por la culpa y discernir en donde está la decisión correcta, porque la única manera que él tiene para hacer el exorcismo es confesando el pecado, pero si lo hace, lo van a expulsar del hogar que él ama en México y no va a poder ayudar a las personas necesitadas, porque la gente cree en él como un santo y por eso es que recibe ayuda humanitaria”.

EL DATO

Lo que busca en cada historia

El realizador asegura que le resultan interesantes las historias donde los personajes tienen dilemas existenciales pues cuando toman una decisión final se revela su existencia humana.

MQ