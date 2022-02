Premios Oscar: “La Liga de la Justicia”, de Zack Snyder, es excluida por la Academia

Luego de que la Academia dio a conocer su alianza con Twitter para que los

fans voten por sus películas favoritas y la más popular sea premiada con un galardón especial en la ceremonia del Oscar, la institución cinematográfica ya provoca las primeras molestias entre el público al dar a conocer pequeños detalles que no aclaró con el lanzamiento del hashtag #OscarsFanFavorite.

A través de Twitter, que será la plataforma exclusiva para votar por las películas favoritas del público, en especial por aquellos filmes que no están nominados en las

categorías oficiales del Oscar, los fans han expresado su descontento porque la Academia indicó que filmes como “La Liga de la Justicia”, la versión extendida de Zack Snyder, es una producción que tuvo su estreno exclusivo en plataformas streaming y no en las salas de cine, por lo que no será tomada en cuenta en las votaciones vía Twitter.

Los fans de franquicias como Marvel y DC, tomaron la propuesta de la Academia y su

voto mediante el hashtag #OscarsFanFavorite con la ilusión de hacer justicia a las películas de superhéroes que no suelen ser nominadas en las categorías principales de los Oscar, como mejor dirección, producción y actor/actriz, pues han hecho énfasis que los galardones entregados a las películas de superhéroes solo se enfocan en efectos especiales y vestuario, cuando el desempeño actoral del reparto está a la altura de cualquier otro drama nominado o ganador.

En este sentido, ya resaltan miles de votaciones para que “Spider-Man: No Way

Home”, protagonizada por Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire, sean ganadores del premio especial del público en la próxima ceremonia del Oscar, pero también han salido a defender sus votos los fanáticos de DC que han utilizado el hashtag #OscarsFanFavorite para que la producción de Zack Snyders sea considerada como una candidata fuerte en las votaciones de Twitter, resaltando que esta versión de “La Liga de la Justicia” es una exploración narrativa y visual diferente a lo que se acostumbra en las tramas de superhéroes.

Las cláusulas de La Academia

La Academia anunció este martes, 15 de febrero, que la ceremonia del Oscar tendrá a Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, como anfitrionas de la velada que se realizará el próximo 27 de marzo, y explicó en su web www.oscarsfanfavorite.com las reglas oficiales para que los votos de los hashtag #OscarsFanFavorite y #OscarsCheerMoment, pues solamente serán válidos los votos emitidos en Estados Unidos y territorios asociados al país como el distrito Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, por ejemplo.

Entre los requisitos para que los votos en Twitter sean válidos, la Academia puntualiza que no podrán participar personas relacionadas a la producción del Oscar ni ser miembros de la propia institución cinematográfica, además de que los votantes tendrán que ser mayores de edad, situación que tendrán que comprobar en caso de que los usuarios de la red resulten ganadores de algunos de los premios de esta

dinámica.

Las reglas de la votación indican que no podrán ser elegidas –para el premio del público vía Twitter- aquellas películas de “casa”, es decir, que tuvieron su estreno fuera de las salas de cine, además de recordar que los fans solo podrán votar 20 veces al día como máximo para una sola película hasta la fecha límite, pues el 3 de marzo se cerrará la votación.

Reclaman contradicciones

Los fans de “La Liga de la Justicia” han tomado la exclusión de la versión de Zack

Snyder como una contradicción, al recordar que fue justamente gracias al impulso del público mediante Twitter, que DC y Warner tomaron la decisión de retomar el proyecto que Zack Snyder abandonó tras la muerte de su hija.

Warner decidió entonces otorgar la dirección de “La liga de la Justicia” a Josh Whedon, quien desarticuló la primicia original de Snyder para ofrecer su propia versión, que fue duramente criticada por los fans de DC.

A través de Twitter, los fans impulsaron y pusieron en tendencia los hashtag #SnyderCut y #SnyderVerse a fin de presionar a Warner para que Snyder pudiera retomar su proyecto original, logrando que el filme regresara a su filmación con las escenas originales y ofreciendo una producción de cuatro horas de duración que se estrenó exclusivamente por la plataforma de HBO Max inicialmente, entre otras

plataformas streaming autorizadas como YouTube con costo.

