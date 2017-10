El día que adoptaron a Chino Moreno como Tapatío

Atrás quedaron los amargos recuerdos de un fatídico 7 de septiembre del 2014 cuando debido a una tormenta se vio cancelado su concierto, este 29 de octubre del 2017 quedará en la memoria de un concierto memorable para los jaliscienses amantes de Deftones, los de Sacramento saldaron su deuda en la Perla Tapatía.

Lo que se vivió en el BMLS tuvo toda clase de partituras; desde un caos para el ingreso (una hora de retraso y agentes de seguridad haciendo gala de prepotencia), pasando por un venue que pareció quedar chico para la ocasión, hasta gente desmayada por las inclemencias generadas al interior del lugar y un clímax musical de proporciones bíblicas.

Así la entrada para ver a @Deftones en el BMLS. Mucho tráfico en la zona. Tomen sus precauciones. pic.twitter.com/Okfiz0xuN5 — Pajaré (@ELPAJANAVARRO) 30 de octubre de 2017

Desde antes de las 19:00 habían ya grandes filas para ingresar, la bruma de gente impaciente por ver a quienes un día antes habían estado como estelares en el Festivale North Fest de Monterrey. ¡Por fin se daba el ingreso a paso paulatino! y la sede los recibía con adecuaciones especiales para la noche; un foro extendido a lo largo y ancho a su máxima capacidad, y un par de grandes pantallas a los costados del escenario para que todos pudieran ver hasta el más mínimo detalles de lo que hacía su banda favorita.

La noche la comenzó a calentar Deadly Apples, en su primera visita a la ciudad. Un set cortó pero energético en el que su vocalista Alex Martel se lanzó al público a surcar entre las mieles del respetable.

"Es la primera vez que los veo, es mi cumpleaños, y es el regalo perfecto que me podía dar mi papá" gritaba emocionado Javier Hurtado, pequeño de 9 años segundo antes de que en entarimado se llenara de luces rojas y dar inició con el show.

Stephen Carpenter, Abe Cunningham, Frank Delgado, Sergio Vega y porsupuesto Chino Moreno salían en medio de un ensordecedor griterío del público arrancando con 'Head up' sin dar tregua se siguieron con un clásico 'My own summer' ante el vaivén de cuerpos que ya destilaban vapores corporales.

Una pequeñísima pausa prosiguió para que el vocalista tomará su guitarra y sonará 'Swerve city' y la melancólica 'Digital Bath'

"Hola Guadalajara", exclamaron. Entre canción y canción los asistentes no dejaban de corear a Camillo Wong Moreno se sabe querido, saltaba, corría, gritaba, vociferaba, bailaba, miraba a los ojos a las primeras filas y bailaba, Moreno estaba disfrutando la noche y se miraba con sus compañeros impávidos de la energía que se estaba generando. Toda la noche era coreado por mujeres, hombres, niños, niñas. La conexión de quien es considerado uno de los mejores frotman de la actualidad y de los mejores vocalista de metal de todos los tiempos es apabullante, cariño que por momentos lo incomodaba ya que al ser coreado tantas veces pedía que alentaba para que se hiciera lo mismo con el resto de sus compañeros.

La ganadora del Grammy en 2001, a la Mejor Actuación Metal, "Elite", resonó seguida de 'Phantom bride', única melodía entonada esa noche de su más reciente placa 'Gore', misma que generó opiniones encontradas por su peculiar sonidos. Le continuó 'Back to school'.

Chino tomaba un respiro, el calor era sofocante y brindaba con cerveza en mano, una que por cierto lo sorprendía ya que llevaba el nombre de una de sus canciones..."¡Minerva, Minerva", los fans pedían la pieza, Moreno les sonreía y exclamaba "¡Salud!"

Era el turno de rememoran temas de la placa 'Diamond Eyes' la machacante homónima retumbó en el lugar ante la primera falla técnica de la noche ya que las luces del escenario dejaron de funcionar dejando en penumbras prácticamente toda la canción, justo volvieron para poder escuchar en todo su esplendor 'You've Seen The Butcher'

Le siguió la atmosférica 'Rosemary' y dos de sus máximo himnos 'Bequit and Drive' y 'Change'. Celulares por todo lo alto se dejaron ver, Todos querían atesorar en sus smartphones el momento.

La noche se volvía adulta y Chino se disponiá a tener contacto con el público. Entonó 'Knife Party' literalmente codo a codo con varios fans quienes hacían lo imposible para tocar a su líder.

La romantica 'Sextape' y 'Bored' fueron las encargadas de cerrar la primera parte del concierto para justo después del encore, complacer la petición que minutos antes había hecho, la tenue 'Minerva' de su disco del 2003 sonaba ante unos cristalinos ojos empañados de lagrimas de Jorge Navarro una de las decenas de personas que estaban formados desde las 18:00 hrs y que nunca había visto a la banda en vivo.

'Rocket skates' fue la encargada de dar punto final a una caótica noche en la que Los de Sacramento hicieron olvidar el desaguisado de hace tres años y lo turbia que fue resultó el ingreso al BMLS.