El chef Franco Noriega se integra a “MasterChef Junior México”

El conocido chef Franco Noriega forma parte del equipo de jueces para la nueva emisión del programa televisivo “MasterChef Junior México”, el cual habrá de estrenarse este próximo viernes 25 de febrero, por Azteca Uno; el empresario y modelo de origen peruano, propietario de uno de los más exitosos restaurantes de Nueva York, en los Estados Unidos, afirma su entusiasmo por integrarse a un equipo que promete un programa divertido

De acuerdo con Noriega, “México siempre me ha abierto las puertas, en este caso es la televisión y me siento halagado, creo que es una gran oportunidad y estoy agradecido con ella”; además, ya encaminado en la grabación de algunos episodios, “nos estamos divirtiendo a morir, trabajar con niños es una experiencia inolvidable, porque son espontáneos, no tienen filtro, dicen lo que piensan. Por eso a vece soltamos una carcajada, sus reacciones son frescas, y eso se podrá apreciar una vez que se estrene el programa”, agrega en entrevista con EL INFORMADOR.

Ahora, aunque no había trabajado con niños antes, el chef peruano comenta que “he sido hermano mayor, tengo dos hermanos pequeños (a uno le llevo 20 años), por eso siempre he estado expuesto a esa relación y, la verdad, es algo que me encanta, porque me vuelvo un niño más, lo mismo que en el programa, muy influenciado por ellos, por eso creo será divertido”.

Origen y resiliencia

En relación con su actividad principal, Noriega relata que “vengo de una familia de emprendedores; mis padres vendían comida cuando era chico y estar pendiente de un negocio creo te marca para siempre. Mis padres no tuvieron jamás un jefe, ese era su lujo. Yo los tuve en algunos trabajos y la lección que me dejó es saber que no los quiero tener en mi vida, que deseo liderar mi propio equipo”.

En estos términos, continúa, “regresé a mi pasión original: la cocina. Y no tanto cocinar, porque estudié para ello pero también para ser empresario y abrir mi propia empresa. En mis negocios he estado no tanto en la cocina sino en la gerencia, liderando el equipo. Mi idea cuando estudié fue abrir mi propio negocio. Creo que como emprendedor debe uno ser resiliente, esa es la característica más importante, porque puede que vaya bien, pero detrás de cada éxito hay muchísimos fracasos que no salen a la luz. Tras una caída hay que saber levantarse para continuar, y pienso que esa es una lección importante”.

Involucrarse en la gerencia

Noriega tiene claro que no todos los chef se involucran en la administración de los negocios, destaca que “cuando uno es chef, y no se involucra en la gerencia, el crecimiento es muy limitado, porque es un trabajo de tiempo completo, pero si te dedicas también a la gerencia se puede tener más de un restaurante. Yo soy una persona ambiciosa, me gusta el crecimiento y escalar, siempre pienso en más, pienso en grande, y de ahí que quise tener no sólo un restaurante, y no sólo en un país sino en varios países; para lograrlo, debí centrarme en la gerencia, pero el conocimiento de chef es básico, mi pasión es estar en el fogón, y los sueños hay que perseguirlos”.

Detalla el también modelo que “en un programa como este uno conoce personas que desean tener su propio restaurante, pero para eso necesitarán involucrarse con cuestiones gerenciales, para ellos va lo que aconsejo. Finalmente, gerencia no sólo implica lidiar con números sino, también, encabezar un equipo. Si se elige un capitán, debe tener ciertas características; la más importante para mí es la de saber delegar, que aunque parezca que no hace mucho está a cargo de toda la operación. Es algo novedoso, lo que debemos hacer es entenderlo desde un punto de vista de empoderamiento”.

Arriesgar y empoderarse

Involucrado con procesos formativos en su área, Noriega asegura que “para mí es muy importante empoderar, porque necesitamos creer en nuestras capacidades, y no sólo las que se relacionan con la cocina. En la realidad, tenemos aquí un programa donde los estrellas son niños, pero no sabemos qué será de su futuro pero lo que necesitan comprender es que tienen el poder dentro de ellos, y eso lo conseguirán aprovechando la crítica constructiva, pensando fuera de la caja, siendo creativos, saliendo de la zona de confort, tomando riesgos”.

Es por ello que, explica el chef y empresario, “siempre digo que el que no arriesga no gana y, por eso, defiendo que salgamos de la zona de confort; eso me sucedió cuando fui a los Estados Unidos, y no había nadie de mi familia allá. Me mudé allá solo y a probar suerte, lo que es muy complicado, y fue esencial salir del núcleo familiar, que en Latinoamérica está tan arraigado. La familia es importante, pero decidí arriesgar por seguir un sueño, y eso es lo que puedo aportar en este programa. Tenemos niños en el programa que reflejan esto muy bien, lidiamos con generaciones muy distintas a las anteriores, están empoderadas y, de ese modo, creo este programa será muy interesante y atractivo”.

Sobre el chef

Chef y modelo peruano. Es uno de los empresarios más versátiles de la industria gastronómica en Nueva York (Estados Unidos). Radicado entre Manhattan, Rio de Janeiro y ahora México; se ha convertido en una referencia para el desarrollo de modelos operativos en restaurantes en el mundo. Se graduó en el International Culinary Center en Nueva York y en 2016 fundó su restaurante, Baby Brasa.

En 2021 abrió operaciones en Brasil con un club deportivo y un club de playa en Río de Janeiro. Lanzará en breve una temporada de podcast en español “Seamos Franco con Franco Noriega”, donde se exploran temas de emprendimiento y liderazgo para pequeños y medianos empresarios. A fines de este año promoverá su libro “Manual de Emprendimiento Gastronómico” (2022).

Es juez panelista del programa “Masterchef Junior México”, de TV Azteca.

MQ