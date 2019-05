El arte de negociar

La serie “Ransom” se estrenó este mes por Universal TV, en Latinoamérica. Creada por David Vainola, con producción de Frank Spotnitz, la producción está inspirada en casos reales para ofrecer al espectador una mirada al mundo de los mediadores de crisis.

“Ransom” se centra en la vida cotidiana de ‘Eric Beaumont’ - interpretado por Luke Roberts -, un experto en negociaciones en momentos de crisis, quien combina perspicacia con experiencia para solucionar cualquier situación impredecible.

El actor que encarna al protagonista platica sobre lo que lo convenció para sumarse al proyecto: “Me pareció muy original. Me emocionó, me recordó algunas películas con negociadores, como ‘El mediador’ con Samuel L. Jackson. Me parecen personajes muy llamativos. Este es muy diferente. También recuerdo otra película con Mel Gibson”.

Además, al histrión inglés lo atrajo la esencia del programa, pues “lo que hacen los personajes es potencialmente peligroso, y también importante: siempre buscan una situación no violenta para una situación bastante difícil y ya violenta. Me pareció una buena idea actuar, pensé mucho en esa manera de buscar las soluciones no violentas, difuminadas en el show en esos escenarios violentos. Es lo que me llamó la atención, y porque en el proyecto estaba Frank Spotnitz, a quien ya conocía por otra audición. Me gusta mucho su estilo, es un productor muy relajado, brillante y amigable”.

La serie está basada en dos negociadores de la vida real, los franceses Laurent Combalbert y Marwan Mery, quienes también participaron como asesores: “Tenemos esa autenticidad también, no solo es una idea: tenemos la cosa real, con negociadores reales y sus experiencias. Me pareció una oportunidad genial, me encantó participar. El negociador tiene que hacer pequeños movimientos con grandes cálculos, muy rápido, en situaciones bastante peligrosas, esto genera un gran drama. Uno no sabe cuánto van a durar estos proyectos; éste ha tenido bastante estabilidad”.

Evoluciona con su personaje

Conforme avanzan los capítulos de ‘Ransom’, los espectadores conocen al protagonista, pues “al principio no sabemos mucho de él, es calmado pero enigmático, tiene sus motivaciones que vamos aprendiendo poco a poco. Tiene un pasado, eso es llamativo y potencialmente peligroso. Laurent Combalbert, uno de los que inspiraron la serie, lo dice muy claro: hay que suprimir las emociones. Las emociones son buenas, pero hay unas emociones secundarias que no lo son tanto. Hay emociones que nos dan humanidad, lo que no debemos de hacer es que las emociones produzcan cosas negativas, como ansiedad, enojo”.

Junto con la evolución de su personaje, el histrión británico también ha crecido bastante como actor, ya que asegura que hay mucho que aprender de la naturaleza de este rol, puesto que “es muy reflexivo, hace muchos cálculos, muy pequeños, basándose en las evidencias. Creo que va con mi estilo de actuar, tomo el guion muy personal, veo muy de cerca las oportunidades para buscar una manera muy única de actuar. El guion está escrito con muchos matices, ayuda en mi evolución propia: hay muchos detalles, eso es agradable. Supongo que también me ha ayudado a practicar mi acento estadounidense”.

Todo un reto

Ser el actor protagónico de una serie con producción multinacional ha sido un reto para Luke: “Los primeros ocho episodios que filmamos se rodaron muy rápido. No es inusual para una serie de televisión tener solo unos siete u ocho días para hacer todo un episodio”.

Roberts recuerda su participación en proyectos pasados, como en la serie “Black Sails”, en la que “teníamos 10 días para grabar, y los ensayos: en ‘Ransom’ fueron siete días, sin ensayos. Era el que más llamados tenía. Sí era un reto, particularmente por el tiempo y por la producción en diferentes países (Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos). Todo en producción simultánea, con anotaciones al guion, que cambió y cambió y cambió. Si queríamos hacerlo bien, teníamos que recibir los cambios, a veces me aprendía el guion el fin de semana y el domingo por la noche recibía la nueva versión” (risas).

¡No te la pierdas!

La serie “Ransom” se transmite por Universal TV todos los miércoles a las 21:00 horas.