El acoso se previene desde casa y con educación: Leticia Perdigón

La actriz mexicana Leticia Perdigón considera que el acoso sexual se previene desde casa y en el seno familiar, a través de la educación, la comunicación y los valores a niños y niñas, no con acusaciones.

Comentó que ella inició muy chica en el ambiente artístico y sabía cuando un acercamiento iba con buenas o malas intenciones.

"De hecho, me pasó cuando tenía 14 años en el rodaje de una película y el productor Ramiro Meléndez me abrazó de una manera que no me gustó y me apoyé en Éric del Castillo, le comenté, él me protegió y jamás tuve problemas".

Puntualizó que las actrices tienen muchos apoyos a la hora de rodar una película o programa de televisión, porque comentar entre compañeros sirve para inhibir esas actitudes de acoso sexual.

"A menos que te pongan una pistola en la cabeza, y aun así, la mejor arma es el hablar y el decir no, jamás quedarse callada o callado, especialmente cuando tienes familiares y amigos".

La actriz de la película "Lagunilla mi barrio" y "El rey de la vecindad", subrayó que no tiene sentido alguno esperar tanto tiempo para hablar de lo que le pasó a uno, en alusión a lo revelado esta semana por la actriz Karla Souza, quien aseguró que había sido violada por un cineasta.

"Todo lo que se haga o deje de hacer es decisión personal, así seas adolescente o adulta, y si lo que buscan es fama y ser el foco de atención, sus acciones las llevarán a un destino; y si el abuso existe es porque muchos y muchas lo permiten.

"Lo delicado y peligroso es acusar sin dar nombres y mucho más cuando ha pasado mucho tiempo. Hay que denunciar al momento, hay que buscar ayuda de inmediato y dejar los intereses de lado, que si el papel o el personaje, nada vale tanto como nuestra integridad y felicidad como seres humanos".

Por otra parte, la actriz de la telenovela "Por amar sin ley" externó su apoyo al actor Rafael Inclán, quien aspira a ser secretario general de la Asociación Nacional de Actores, y forma parte de la planilla Blanco Dorado, al lado de Gabriela Goldsmith, Amparo Garrido, Abel Casillas, Jorge Ortín y Óscar Bonfiglio, que van por otras carteras para el Comité Ejecutivo Nacional de la ANDA.

YR